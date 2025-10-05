«Адмирал» в овертайме обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча прошла в Тольятти и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Павел Коледов (42-я минута) и Никита Тертышный (62). У хозяев шайбу забросил Никита Михайлов (7).