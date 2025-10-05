«Адмирал» в овертайме обыграл «Ладу» в матче КХЛ

Встреча прошла в Тольятти и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Павел Коледов (42-я минута) и Никита Тертышный (62). У хозяев шайбу забросил Никита Михайлов (7).
«Адмирал», набрав 12 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 6 очками располагается на последней, 11-й строчке на Западе.
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Леонид Тамбиев
Вратари
Иван Бочаров
Адам Хуска
1-й период
04:20
Артем Земченок
06:20
Никита Михайлов
07:08
Дмитрий Дерябин
16:31
Адам Хуска
2-й период
21:44
Владислав Семин
35:36
Кайл Олсон
36:42
Дмитрий Дерябин
3-й период
41:01
Павел Коледов
(Семен Кошелев, Никита Тертышный)
43:22
Кайл Олсон
Овертайм
61:45
Никита Тертышный
(Георгий Солянников, Семен Кошелев)
Статистика
Лада
Адмирал
Штрафное время
4
10
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит