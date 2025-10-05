Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Ак Барс
2
:
Амур
1
Все коэффициенты
П1
1.14
X
6.66
П2
72.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
1
:
Динамо М
3
Все коэффициенты
П1
108.00
X
13.70
П2
1.04
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
Все коэффициенты
П1
1.11
X
6.10
П2
96.00
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

«Адмирал» в овертайме обыграл «Ладу» в матче КХЛ

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Владивостокский «Адмирал» обыграл тольяттинскую «Ладу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Тольятти и завершилась в овертайме со счетом 2:1 (0:1, 0:0, 1:0, 1:0) в пользу гостей. В составе победителей отличились Павел Коледов (42-я минута) и Никита Тертышный (62). У хозяев шайбу забросил Никита Михайлов (7).

«Адмирал», набрав 12 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» с 6 очками располагается на последней, 11-й строчке на Западе.

Лада
1:2
1:0, 0:0, 0:1
ОТ
Адмирал
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 16:00 (МСК UTC+3)
Лада Арена
Главные тренеры
Павел Десятков
Леонид Тамбиев
Вратари
Иван Бочаров
Адам Хуска
1-й период
04:20
Артем Земченок
06:20
Никита Михайлов
07:08
Дмитрий Дерябин
16:31
Адам Хуска
2-й период
21:44
Владислав Семин
35:36
Кайл Олсон
36:42
Дмитрий Дерябин
3-й период
41:01
Павел Коледов
(Семен Кошелев, Никита Тертышный)
43:22
Кайл Олсон
Овертайм
61:45
Никита Тертышный
(Георгий Солянников, Семен Кошелев)
Статистика
Лада
Адмирал
Штрафное время
4
10
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит