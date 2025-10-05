Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Лада
1
:
Адмирал
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Сочи
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Спартак
2
:
Металлург Мг
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
1
:
Барыс
0
П1
X
П2

ЦСКА переиграл «Северсталь» благодаря голам Полтапова, Гурьянова и Бучельникова

Хоккеисты московского ЦСКА одержали домашнюю победу над череповецкой «Северсталью» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: Владимир Беззубов, photo.khl.ru

В составе армейцев по голу забили Прохор Полтапов, Денис Гурьянов и Дмитрий Бучельников. У череповчан по шайбе забросили Владимир Грудинин и Владислав Цицюра.

ЦСКА набрал 13 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 12 баллами после 12 игр находится на 8-й строчке Запада.

ЦСКА
3:2
1:1, 2:0, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6621 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Спенсер Мартин
Александр Самойлов
(00:00-57:51)
1-й период
07:57
Владимир Грудинин
(Владислав Цицюра, Илья Квочко)
13:02
Прохор Полтапов
2-й период
22:17
Денис Гурьянов
25:30
Дмитрий Бучельников
(Иван Дроздов, Никита Охотюк)
28:41
Денис Зернов
37:19
Николай Буренов
3-й период
52:51
Владислав Цицюра
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
Статистика
ЦСКА
Северсталь
Штрафное время
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит