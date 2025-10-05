ЦСКА переиграл «Северсталь» благодаря голам Полтапова, Гурьянова и Бучельникова

В составе армейцев по голу забили Прохор Полтапов, Денис Гурьянов и Дмитрий Бучельников. У череповчан по шайбе забросили Владимир Грудинин и Владислав Цицюра.
ЦСКА набрал 13 очков в 12 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Северсталь» с 12 баллами после 12 игр находится на 8-й строчке Запада.
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6621 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Спенсер Мартин
Александр Самойлов
(00:00-57:51)
1-й период
07:57
Владимир Грудинин
(Владислав Цицюра, Илья Квочко)
13:02
Прохор Полтапов
2-й период
22:17
Денис Гурьянов
25:30
Дмитрий Бучельников
(Иван Дроздов, Никита Охотюк)
28:41
Денис Зернов
37:19
Николай Буренов
3-й период
52:51
Владислав Цицюра
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
Статистика
ЦСКА
Северсталь
Штрафное время
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит