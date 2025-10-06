Московское «Динамо» победило «Торпедо» в КХЛ

В составе хозяев единственную шайбу забросил Владислав Фирстов. За динамовцев отличились Максим Комтуа, Фредрик Клаэссон, Артем Ильенко и Максим Джиошвили (пустые ворота).
Команда Алексея Кудашова одержала вторую подряд победу в чемпионате. Торпедовцы же потерпели второе поражение кряду.
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Алексей Кудашов
Вратари
Иван Кульбаков
(00:00-56:20)
Владислав Подъяпольский
1-й период
07:51
Максим Комтуа
(Дилан Сикьюра, Игорь Ожиганов)
15:01
Максим Комтуа
2-й период
26:20
Максим Джиошвили
33:37
Никита Шавин
35:29
Максим Комтуа
37:39
Владислав Фирстов
(Илья Чефанов, Никита Рожков)
3-й период
46:55
Максим Комтуа
(Фредрик Классон, Седрик Пакетт)
49:13
Артем Ильенко
(Максим Джиошвили)
59:48
Максим Джиошвили
(Артем Швец-Роговой, Даниил Пыленков)
Статистика
Торпедо
Динамо М
Штрафное время
2
6
Игра в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
