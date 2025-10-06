Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
16:30
Авангард
:
Автомобилист
Все коэффициенты
П1
1.72
X
4.66
П2
4.30
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.41
П2
3.95
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.23
П2
2.83
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
3
:
Северсталь
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
1
:
Динамо М
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Ак Барс
3
:
Амур
1
П1
X
П2

Никитин после победы над «Северсталью»: «У ЦСКА были “селфиш” отрезки»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (3:2) оценил, насколько его подопечным удалось сыграть в командный хоккей.

Источник: РИА "Новости"

«Были хорошие отрезки, были “селфиш” отрезки. Уверен, что наши ребята — командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счет команды.

Мы не сыграли идеально на сто процентов, против “Северстали” очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут делать.

Победа — результат того, что парни пытались играть в командный хоккей», — приводятся слова Никитина на сайте лиги.

ЦСКА
3:2
1:1, 2:0, 0:1
Северсталь
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6621 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Спенсер Мартин
Александр Самойлов
(00:00-57:51)
1-й период
07:57
Владимир Грудинин
(Владислав Цицюра, Илья Квочко)
13:02
Прохор Полтапов
2-й период
22:17
Денис Гурьянов
25:30
Дмитрий Бучельников
(Иван Дроздов, Никита Охотюк)
28:41
Денис Зернов
37:19
Николай Буренов
3-й период
52:51
Владислав Цицюра
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
Статистика
ЦСКА
Северсталь
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит