Никитин после победы над «Северсталью»: «У ЦСКА были “селфиш” отрезки»

«Были хорошие отрезки, были “селфиш” отрезки. Уверен, что наши ребята — командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счет команды.
Мы не сыграли идеально на сто процентов, против “Северстали” очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут делать.
Победа — результат того, что парни пытались играть в командный хоккей», — приводятся слова Никитина на сайте лиги.
Хоккей, КХЛ, Неделя 5
5.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 6621 зритель
Главные тренеры
Игорь Никитин
Андрей Козырев
Вратари
Спенсер Мартин
Александр Самойлов
(00:00-57:51)
1-й период
07:57
Владимир Грудинин
(Владислав Цицюра, Илья Квочко)
13:02
Прохор Полтапов
2-й период
22:17
Денис Гурьянов
25:30
Дмитрий Бучельников
(Иван Дроздов, Никита Охотюк)
28:41
Денис Зернов
37:19
Николай Буренов
3-й период
52:51
Владислав Цицюра
(Михаил Ильин, Данил Аймурзин)
Статистика
ЦСКА
Северсталь
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит