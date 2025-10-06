Никитин после победы над «Северсталью»: «У ЦСКА были “селфиш” отрезки»

«Были хорошие отрезки, были “селфиш” отрезки. Уверен, что наши ребята — командные игроки, поэтому смогут понять, как можно выигрывать за счет команды.



Мы не сыграли идеально на сто процентов, против “Северстали” очень тяжело держать концентрацию весь матч, не все это могут делать.



Победа — результат того, что парни пытались играть в командный хоккей», — приводятся слова Никитина на сайте лиги.