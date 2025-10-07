«Барыс» выдал камбэк за 137 секунд, но всё равно уступил «Ак Барсу»

Встреча в Казани завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев льда.
Первую шайбу в матче забросили хоккеисты «Ак Барса»: на четвертой минуте отличился Владимир Алистров. Больше в первом периоде счет не менялся.
Во второй двадцатиминутке хозяева еще два раза огорчили «Барыс»: на 37-й и на 39-й минуте Артем Галимов оформил дубль.
В дебюте третьего периода «Ак Барс» довел счет до 4:0: на 43-й минуте отличился Никита Лямкин. «Барыс» ответил на это тремя шайбами за более чем две минуты (137 секунд): на 45-й минуте счет для астанчан размочил Динмухамед Кайыржан, спустя почти две минуты Майкл Веккьоне сделал счет 4:2, а на 48-й минуте Всеволод Логвин сократил отставание и установил окончательный счет.
Следующий матч «Барыс» проведет 9 октября в Челябинске против местного «Трактора».
Анвар Гатиятулин
Михаил Кравец
Тимур Билялов
Адам Шил
(00:00-57:32)
03:46
Владимир Алистров
(Алексей Марченко, Илья Карпухин)
05:44
Никита Лямкин
08:36
Майк Веккионе
19:14
Мэйсон Морелли
27:25
Самат Данияр
31:51
Кирилл Семенов
36:07
Артем Галимов
(Илья Сафонов, Степан Фальковский)
37:50
Никита Лямкин
38:57
Артем Галимов
(Кирилл Семенов)
42:13
Никита Лямкин
(Митчелл Миллер)
44:45
Динмухамед Кайыржан
(Ансар Шайхмедденов, Иан Маккошен)
46:24
Майк Веккионе
(Мэйсон Морелли, Семен Симонов)
47:02
Всеволод Логвин
(Алихан Омирбеков, Райлли Уолш)
55:19
Райлли Уолш
57:32
Илья Сафонов
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Главный судья
Виктор Спирин
(Россия, Тюмень)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит