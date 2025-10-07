«Барыс» выдал камбэк за 137 секунд, но всё равно уступил «Ак Барсу»

В дебюте третьего периода «Ак Барс» довел счет до 4:0: на 43-й минуте отличился Никита Лямкин. «Барыс» ответил на это тремя шайбами за более чем две минуты (137 секунд): на 45-й минуте счет для астанчан размочил Динмухамед Кайыржан, спустя почти две минуты Майкл Веккьоне сделал счет 4:2, а на 48-й минуте Всеволод Логвин сократил отставание и установил окончательный счет.