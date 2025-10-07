Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

Во вторник в Нижнем Новгороде «Металлург» обыграл «Торпедо» со счетом 5:1. В концовке матча хоккеисты обеих команд получили несколько удалений за грубость и драки.
«В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься — это не хоккей», — сказал Разин на послематчевом флеш-интервью, во время которого мимо в подтрибунном помещении проходил Исаков. Тренеры устроили перебранку и потасовку. Специалистов оперативно разняли помощники.
«Металлург» одержал четвертую победу подряд и с 22 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, потерпевшее третье поражение подряд «Торпедо» (17 очков) идет вторым на Западе. В следующем матче 10 октября соперники вновь сыграют друг с другом в Магнитогорске.
Алексей Исаков
Андрей Разин
Иван Кульбаков
(00:00-20:00)
Александр Смолин
Денис Костин
(c 20:00)
01:01
Даниил Вовченко
(Андрей Козлов, Дерек Барак)
08:18
Никита Коротков
(Егор Яковлев)
08:51
Роман Канцеров
10:49
Михаил Абрамов
(Владислав Фирстов, Бобби Нарделла)
11:56
Андрей Белевич
13:44
Егор Яковлев
(Дмитрий Силантьев, Владимир Ткачев)
15:35
Дерек Барак
17:53
Никита Шавин
22:19
Валерий Орехов
(Александр Петунин, Руслан Исхаков)
35:13
Сергей Бойков
35:13
Михаил Федоров
41:05
Егор Виноградов
52:31
Владислав Фирстов
52:31
Сергей Бойков
54:24
Дерек Барак
(Егор Яковлев, Владимир Ткачев)
57:47
Никита Шавин
57:47
Никита Шавин
58:03
Сергей Бойков
58:03
Сергей Бойков
58:03
Михаил Федоров
58:03
Михаил Федоров
59:44
Максим Летунов
59:44
Люк Джонсон
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит