Тренеры «Торпедо» и «Металлурга» едва не подрались после матча КХЛ

«В одну калитку. Надо уметь проигрывать. А когда такой хренью начинаешь заниматься — это не хоккей», — сказал Разин на послематчевом флеш-интервью, во время которого мимо в подтрибунном помещении проходил Исаков. Тренеры устроили перебранку и потасовку. Специалистов оперативно разняли помощники.