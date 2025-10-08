Ричмонд
СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ

Петербургский клуб уступил в овертайме «Автомобилисту».

Источник: ТАСС

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).

На восьмой минуте форвард «Автомобилиста» Рид Буше не реализовал буллит.

СКА проиграл уже пятый матч подряд.

«Автомобилист» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 13 очками в 13 играх расположился на седьмой строчке на Западе.

В следующем матче СКА 13 октября снова сыграет с «Автомобилистом», только на этот раз дома. Екатеринбургский клуб 10 октября примет омский «Авангард».

Автомобилист
2:1
0:0, 1:1, 0:0
ОТ
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
8.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 9720 зрителей
Главные тренеры
Николай Заварухин
Игорь Ларионов
Вратари
Евгений Аликин
Артемий Плешков
1-й период
19:29
Тревор Мерфи
2-й период
27:44
Сергей Сапего
(Валентин Зыков, Михаил Воробьев)
38:46
Егор Черников
(Данил Романцев, Алексей Бывальцев)
Овертайм
61:12
Роман Горбунов
(Егор Черников)
Статистика
Автомобилист
СКА
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
1
0
