СКА проиграл пятый подряд матч в КХЛ

Петербургский СКА проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту» в овертайме со счетом 1:2 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Черников (39-я минута) и Роман Горбунов (62). У проигравших отличился Сергей Сапего (28).
На восьмой минуте форвард «Автомобилиста» Рид Буше не реализовал буллит.
СКА проиграл уже пятый матч подряд.
«Автомобилист» набрал 19 очков в 14 матчах и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 13 очками в 13 играх расположился на седьмой строчке на Западе.
В следующем матче СКА 13 октября снова сыграет с «Автомобилистом», только на этот раз дома. Екатеринбургский клуб 10 октября примет омский «Авангард».
Николай Заварухин
Игорь Ларионов
Евгений Аликин
Артемий Плешков
19:29
Тревор Мерфи
27:44
Сергей Сапего
(Валентин Зыков, Михаил Воробьев)
38:46
Егор Черников
(Данил Романцев, Алексей Бывальцев)
61:12
Роман Горбунов
(Егор Черников)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит