Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
09.10
Торонто
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
09.10
Вашингтон
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.66
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
09.10
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.76
П2
3.86
Хоккей. НХЛ
09.10
Эдмонтон
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.93
П2
4.05
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
4
:
Салават Юлаев
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Автомобилист
2
:
СКА
1
П1
X
П2

Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и одержало третью победу подряд

Московское «Динамо» на домашнем льду одержало победу над «Салаватом Юлаевым» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 4:1.

По разу у бело-голубых отличились Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. Игорь Ожиганов и Джордан Уил сделали по две результативные передачи. Единственная шайба гостей на счету Ярослава Цулыгина.

«Динамо» (15 очков) одержало третью победу подряд и поднялось на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (8) остается последним на «Востоке».

В следующем матче «Динамо» дома сыграет с ЦСКА, а уфимцы на выезде встретятся со «Спартаком». Обе игры пройдут 10 октября.

Динамо М
4:1
2:0, 1:1, 1:0
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
8.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8532 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Виктор Козлов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Семен Вязовой
1-й период
02:12
Владислав Ефремов
14:13
Дилан Сикьюра
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
15:13
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков)
2-й период
21:43
Ярослав Цулыгин
(Егор Сучков, Прохор Корбит)
23:52
Никита Гусев
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
3-й период
47:23
Девин Броссо
Статистика
Динамо М
Салават Юлаев
Штрафное время
0
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит