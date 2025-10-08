Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и одержало третью победу подряд

По разу у бело-голубых отличились Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. Игорь Ожиганов и Джордан Уил сделали по две результативные передачи. Единственная шайба гостей на счету Ярослава Цулыгина.
«Динамо» (15 очков) одержало третью победу подряд и поднялось на пятое место в Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» (8) остается последним на «Востоке».
В следующем матче «Динамо» дома сыграет с ЦСКА, а уфимцы на выезде встретятся со «Спартаком». Обе игры пройдут 10 октября.
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
8.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 8532 зрителя
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Виктор Козлов
Вратари
Владислав Подъяпольский
Семен Вязовой
1-й период
02:12
Владислав Ефремов
14:13
Дилан Сикьюра
(Максим Комтуа, Игорь Ожиганов)
15:13
Седрик Пакетт
(Даниил Пыленков)
2-й период
21:43
Ярослав Цулыгин
(Егор Сучков, Прохор Корбит)
23:52
Никита Гусев
(Джордан Уил, Игорь Ожиганов)
3-й период
47:23
Девин Броссо
Статистика
Динамо М
Салават Юлаев
Штрафное время
0
2
Голы в меньшинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Красотин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит