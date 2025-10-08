Московское «Динамо» обыграло «Салават Юлаев» и одержало третью победу подряд

По разу у бело-голубых отличились Дилан Сикура, Седрик Пакетт, Никита Гусев и Девин Броссо. Игорь Ожиганов и Джордан Уил сделали по две результативные передачи. Единственная шайба гостей на счету Ярослава Цулыгина.