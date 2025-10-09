Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
3.15
X
4.30
П2
2.21
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.41
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.57
П2
3.26
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.50
П2
2.85
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.43
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.60
П2
3.30
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.70
П2
3.73
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.02
X
4.54
П2
3.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.60
X
4.32
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.41
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.74
П2
3.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.75
П2
3.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.60
X
4.73
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.33
П2
2.75
Хоккей. КХЛ
не начался
Трактор
:
Барыс
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Нефтехимик
:
Амур
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Северсталь
:
Сочи
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Вегас
5
:
Лос-Анджелес
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Эдмонтон
3
:
Калгари
4
П1
X
П2

Чемпион КХЛ потерял защитника до конца сезона в матче против СКА

Сергей Плотников 6 октября толкнул на борт Андрея Сергеева. Защитник «Локомотива» будет восстанавливаться от травмы несколько месяцев.

Источник: Александр Щербак/ТАСС

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона после толчка на борт со стороны капитана петербургского СКА Сергея Плотникова, сообщила пресс-служба ярославского клуба КХЛ.

Плотников во встрече 6 октября (4:2 в пользу «Локомотива») толкнул Сергеева на борт и получил удаление до конца игры, а потом еще два матча дисквалификации от спортивно-дисциплинарного комитета лиги.

«Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — сообщили в клубе, не уточнив характер травмы.

Тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал фол Плотникова «одним из самых грязных и опасных», что он видел в последнее время.

Сергееву 34 года, он играет за «Локомотив» с 2022 года, стал в его составе обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне провел 13 матчей, забросил шайбу и сделал шесть передач.

«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ.

Локомотив
4:2
1:0, 1:0, 2:2
СКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
6.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 7838 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Вратари
Даниил Исаев
(00:00-59:36)
Егор Заврагин
(00:00-58:45)
1-й период
03:58
Алексей Береглазов
10:14
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
14:37
Павел Красковский
16:36
Георгий Иванов
2-й период
20:45
Рихард Паник
28:55
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
29:44
Байрон Фрэз
36:47
Сергей Сапего
3-й период
42:54
Никита Дишковский
(Бреннан Менелл, Игнат Лутфуллин)
44:39
Матвей Короткий
46:22
Данила Галенюк
50:57
Сергей Плотников
50:57
Сергей Плотников
55:26
Байрон Фрэз
56:45
Валентин Зыков
(Матвей Короткий, Михаил Воробьев)
57:41
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
59:37
Мартин Гернат
(Байрон Фрэз)
Статистика
Локомотив
СКА
Штрафное время
12
31
Игра в большинстве
4
6
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит