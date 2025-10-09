Чемпион КХЛ потерял защитника до конца сезона в матче против СКА

Защитник «Локомотива» Андрей Сергеев внесен в список травмированных до конца сезона после толчка на борт со стороны капитана петербургского СКА Сергея Плотникова, сообщила пресс-служба ярославского клуба КХЛ.
Плотников во встрече 6 октября (4:2 в пользу «Локомотива») толкнул Сергеева на борт и получил удаление до конца игры, а потом еще два матча дисквалификации от спортивно-дисциплинарного комитета лиги.
«Восстановление Андрея займет несколько месяцев, после чего он сможет вернуться к тренировочному процессу», — сообщили в клубе, не уточнив характер травмы.
Тренер «Локомотива» Боб Хартли назвал фол Плотникова «одним из самых грязных и опасных», что он видел в последнее время.
Сергееву 34 года, он играет за «Локомотив» с 2022 года, стал в его составе обладателем Кубка Гагарина. В этом сезоне провел 13 матчей, забросил шайбу и сделал шесть передач.
«Локомотив» лидирует в Западной конференции КХЛ.
Боб Хартли
Игорь Ларионов
Даниил Исаев
(00:00-59:36)
Егор Заврагин
(00:00-58:45)
03:58
Алексей Береглазов
10:14
Максим Шалунов
(Мартин Гернат, Артур Каюмов)
14:37
Павел Красковский
16:36
Георгий Иванов
20:45
Рихард Паник
28:55
Александр Радулов
(Александр Елесин, Алексей Береглазов)
29:44
Байрон Фрэз
36:47
Сергей Сапего
42:54
Никита Дишковский
(Бреннан Менелл, Игнат Лутфуллин)
44:39
Матвей Короткий
46:22
Данила Галенюк
50:57
Сергей Плотников
50:57
Сергей Плотников
55:26
Байрон Фрэз
56:45
Валентин Зыков
(Матвей Короткий, Михаил Воробьев)
57:41
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
59:37
Мартин Гернат
(Байрон Фрэз)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит