«Барыс» набрал очки в матче КХЛ с «Трактором»

Сегодня, 9 октября, астанинский «Барыс» уступил челябинскому «Трактору» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Основное время встречи в Челябинске завершилось со счётом 2:2.

У гостей отличились Максим Мухаметов (2-я минута) и Семён Симонов (33-я), а в составе хозяев шайбы забросили Андрей Светлаков (23-я) и Александр Кадейкин (40-я).

Победитель определился в овертайме — точным броском у «Трактора» отметился Михаил Григоренко (64-я минута) — 3:2.

Несмотря на поражение, «Барыс» набрал одно очко и с 13 баллами занимает седьмое место в таблице Восточной конференции. «Трактор» же поднялся на четвёртую строчку, имея в активе 16 очков.

Эта встреча завершила очередную выездную серию «Барыса» в КХЛ. Далее команду Михаила Кравеца ждут домашние матчи против «Торпедо» (12 октября), «Сибири» (14 октября), «Авангарда» (16 октября), «Ак Барса» (18 октября) и «Амура» (24 октября).

Трактор
3:2
0:1, 2:1, 0:0
ОТ
Барыс
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
9.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Михаил Кравец
Вратари
Сергей Мыльников
(00:00-63:51)
Андрей Шутов
(00:00-63:51)
1-й период
01:12
Максим Мухаметов
(Динмухамед Кайыржан, Ансар Шайхмедденов)
08:52
Мэйсон Морелли
16:15
Пьеррик Дюбе
16:15
Джейк Мэсси
2-й период
22:48
Андрей Светлаков
(Василий Глотов, Джордан Гросс)
23:39
Адиль Бекетаев
27:28
Джордан Гросс
32:28
Семен Дер-Аргучинцев
32:59
Семен Симонов
(Райлли Уолш, Иван Николишин)
33:50
Андрей Никонов
33:50
Андрей Никонов
33:50
Ансар Шайхмедденов
33:50
Ансар Шайхмедденов
39:21
Александр Кадейкин
(Василий Глотов, Логан Дэй)
3-й период
59:23
Командный штраф
Овертайм
63:51
Михаил Григоренко
(Джош Ливо)
Статистика
Трактор
Барыс
Штрафное время
12
13
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Юрий Оскирко
(Россия, Ярославль)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит