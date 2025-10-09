Ричмонд
В матче КХЛ судьи засчитали гол в перерыве

Клубы КХЛ доигрывали первый период во втором из-за засчитанной в перерыве шайбы.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Судьи матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Шанхайскими драконами» и минским «Динамо» в перерыве засчитали шайбу, заброшенную незадолго до сирены, и заставили команды играть оставшиеся 20 секунд стартового периода в начале второго.

Встреча проходит в четверг в Санкт-Петербурге, где «Шанхайские драконы» проводят домашние матчи. Хозяева ведут со счетом 2:1.

Второй гол «Шанхайских драконов» был засчитан уже после сирены по окончании первого периода. Отличился Ник Меркли за 20 секунд до перерыва. Защитник минского «Динамо» Николас Мелош клюшкой выбил шайбу с линии ворот, и игра продолжилась, так что арбитры только после просмотра повтора после сирены зафиксировали, что шайба успела полностью пересечь линию ворот.

В результате после перерыва команды доигрывали 20 секунд стартового периода, после чего команды поменялись воротами и начали вторую 20-минутку с центрального круга вбрасывания.