В матче КХЛ судьи засчитали гол в перерыве

Второй гол «Шанхайских драконов» был засчитан уже после сирены по окончании первого периода. Отличился Ник Меркли за 20 секунд до перерыва. Защитник минского «Динамо» Николас Мелош клюшкой выбил шайбу с линии ворот, и игра продолжилась, так что арбитры только после просмотра повтора после сирены зафиксировали, что шайба успела полностью пересечь линию ворот.