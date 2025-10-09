«В этом проблема». Квартальнов указал ключевой фактор поражения «Динамо» от «Шанхая»

— Игра в неравных составах предрешила исход матча. Пропустили три гола, забили один. У нас больше было большинства сегодня, чем у соперника. Мы контролировали игру в формате «5 на 5». Игра состоит из большинства и меньшинства. Уже не раз говорил, что у нас есть хоккеисты, которые должны решать. К сожалению, не получилось. Начинаем искать лишний пас, шайба даже не доходила до ворот. В этом проблема.
— Что не получилось при игре в меньшинстве? Соперник реализовал все три попытки.
— Пропустили три гола. Не получилось. Соперник здорово играл, бросал по воротам. Нужно было выиграть вбрасывание, выбросить шайбу из зоны.
— В втором звене со Андреем Стасем и Даниилом Сотишвили пробовали Богдана Белкина. Пытались встряхнуть команду?
— Нам не нужно было ее встряхивать. У нас хромала игра в неравных составах. «5 на 5» мы играли хорошо, контролировали игру.
— Когда узнали о втором пропущенном голе? Насколько это скорректировало планы в перерыве?
— Мы знали, что гол был. Тут все очень просто. После броска было два рикошета, и потом шайба ушла. Надо бросать по воротам, нам сегодня это показали. Красота не нужна. Мы раз бросили и забили гол, а потом шайба не доходила до ворот. Можно посмотреть второй гол. Когда делаешь правильные действия — результат приходит. Если шайба не идет в ворота уже не первую игру — это нужно пресекать и выполнять то, что мы говорим, — цитирует Квартального пресс-служба клуба.