Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
10.10
Баффало
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.45
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Бостон
:
Чикаго
Все коэффициенты
П1
2.08
X
4.51
П2
3.20
Хоккей. НХЛ
10.10
Детройт
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.53
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
10.10
Питтсбург
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.41
П2
2.25
Хоккей. НХЛ
10.10
Тампа-Бэй
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
1.93
X
4.69
П2
3.40
Хоккей. НХЛ
10.10
Флорида
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.80
X
4.82
П2
3.97
Хоккей. НХЛ
10.10
Каролина
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
1.97
X
4.54
П2
3.35
Хоккей. НХЛ
10.10
Виннипег
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.32
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
10.10
Нэшвилл
:
Коламбус
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.43
П2
2.60
Хоккей. НХЛ
10.10
Сент-Луис
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.32
П2
2.75
Хоккей. НХЛ
10.10
Колорадо
:
Юта
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.79
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
10.10
Ванкувер
:
Калгари
Все коэффициенты
П1
1.83
X
4.74
П2
3.77
Хоккей. НХЛ
10.10
Сан-Хосе
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.80
X
4.86
П2
1.80
Хоккей. НХЛ
10.10
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.44
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо Мн
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Нефтехимик
1
:
Амур
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Трактор
3
:
Барыс
2
П1
X
П2

«В этом проблема». Квартальнов указал ключевой фактор поражения «Динамо» от «Шанхая»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов прокомментировал поражение от «Шанхай Дрэгонс» в матче КХЛ (2:3).

Источник: БЕЛТА

— Игра в неравных составах предрешила исход матча. Пропустили три гола, забили один. У нас больше было большинства сегодня, чем у соперника. Мы контролировали игру в формате «5 на 5». Игра состоит из большинства и меньшинства. Уже не раз говорил, что у нас есть хоккеисты, которые должны решать. К сожалению, не получилось. Начинаем искать лишний пас, шайба даже не доходила до ворот. В этом проблема.

— Что не получилось при игре в меньшинстве? Соперник реализовал все три попытки.

— Пропустили три гола. Не получилось. Соперник здорово играл, бросал по воротам. Нужно было выиграть вбрасывание, выбросить шайбу из зоны.

— В втором звене со Андреем Стасем и Даниилом Сотишвили пробовали Богдана Белкина. Пытались встряхнуть команду?

— Нам не нужно было ее встряхивать. У нас хромала игра в неравных составах. «5 на 5» мы играли хорошо, контролировали игру.

— Когда узнали о втором пропущенном голе? Насколько это скорректировало планы в перерыве?

— Мы знали, что гол был. Тут все очень просто. После броска было два рикошета, и потом шайба ушла. Надо бросать по воротам, нам сегодня это показали. Красота не нужна. Мы раз бросили и забили гол, а потом шайба не доходила до ворот. Можно посмотреть второй гол. Когда делаешь правильные действия — результат приходит. Если шайба не идет в ворота уже не первую игру — это нужно пресекать и выполнять то, что мы говорим, — цитирует Квартального пресс-служба клуба.