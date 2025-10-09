Ричмонд
Уникальный случай в КХЛ: судьи засчитали гол, когда команды ушли на перерыв в раздевалки

Счет изменился, когда никого из хоккеистов не было на льду.

Источник: Кадр из трансляции

Судьи засчитали гол в перерыве матча между «Шанхай Дрэгонс» и минским «Динамо» в FONBET Чемпионате КХЛ. Игра проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 3:2 в пользу китайского клуба.

Удивительная ситуация

За 20 секунд до конца первого периода нападающий «драконов» Ник Меркли пробил по воротам Зака Фукале, но защитник минчан Николас Мелош быстро отбросил шайбу с ленточки, и судья показал, что гола не было.

В перерыве по инициативе комнаты видеопросмотров арбитры снова проверили эпизод и все-таки засчитали взятие ворот. В результате после выхода из раздевалок команды доигрывали 20 секунд стартового периода, после чего поменялись воротами и начали вторую двадцатиминутку с центрального круга вбрасывания. Таким образом, счет стал 2:0 в пользу «Шанхая».

Департамент судейства КХЛ дал разъяснение по засчитанной шайбе.

«На 20-й минуте матча после броска по воротам, произведенного игроком команды “Шанхайские Драконы” Ником Меркли, судья видеоповторов инициировал видеопросмотр на пересечение шайбой линии ворот. В результате видеопросмотра определено: шайба полностью пересекла линию ворот. Хороший гол», — говорится в сообщении пресс-службы лиги.

Нападающий «драконов» Борна Рендулич после матча признался: он был удивлен произошедшим.

«Бывало ли у меня в карьере, что гол засчитали в перерыве? Нет, такого никогда не было. Особенно когда выходишь во втором периоде и нужно отыграть 20 секунд первого — это для меня в новинку», — цитирует Рендулича «Матч ТВ».

Как завершилась встреча

Игра завершилась со счетом 3:2 в пользу «драконов». В составе китайского клуба отличились Гейдж Куинни (19-я минута), Ник Меркли (20) и Борна Рендулич (60). У «Динамо» голами отметились Николас Мелош (23) и Илья Усов (40).

«Шанхай» одержал четвертую победу в пяти встречах, набрал 16 очков и поднялся на третье место в турнирной таблице Западной конференции, минчане (16) опустились на четвертую строчку.

В субботу, 11 октября, команды вновь встретятся друг с другом в Санкт-Петербурге.

Шанхай Дрэгонс
3:2
2:0, 0:2, 1:0
Динамо Мн
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
9.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена, 5899 зрителей
Главные тренеры
Жерар Галлан
Дмитрий Квартальнов
Вратари
Андрей Кареев
Закари Фукале
(00:00-59:06)
1-й период
11:55
Остин Вагнер
14:41
Макс Эллис
17:30
Сэм Энас
18:16
Гейдж Куинни
(Борна Рендулич, Ник Меркли)
19:22
Вадим Мороз
19:40
Ник Меркли
2-й период
21:54
Нэйт Сукезе
22:40
Николас Мелош
(Ксавье Уэлле)
23:12
Остин Вагнер
39:35
Илья Усов
(Ксавье Уэлле, Закари Фукале)
3-й период
54:20
Райан Спунер
58:50
Даниил Сотишвили
59:01
Борна Рендулич
(Адам Кленденинг, Ник Меркли)
59:13
Дойл Сомерби
Статистика
Шанхай Дрэгонс
Динамо Мн
Штрафное время
12
6
Игра в большинстве
3
6
Голы в большинстве
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит