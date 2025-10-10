Кузнецов: «Я сам не захотел возвращаться в НХЛ»

— Не было ли мыслей за все это время: «Может, хватит, пора посвятить себя семье, близким»?
— Да нет, мне всего 33. Не знаю, почему никто не верит, что у меня были предложения из НХЛ. Просто я сам не захотел туда возвращаться. Как уже говорил, слишком много вопросов по моей игре от людей, которые, по моему мнению, в хоккее особо не разбираются. И я хочу не им что-то доказывать, а порадовать родных и близких хорошим сезоном. Поэтому не хотел далеко уезжать — хотел быть рядом, чтобы родители, дети, жена, может, даже бабушка могли приходить на игры.
1 октября Кузнецов подписал контракт с «Металлургом» до конца сезона-2025/26. Форвард должен дебютировать за команду 10 октября в матче с «Торпедо».
Россиянин выступал в НХЛ за «Вашингтон» и «Каролину». Вместе с «Вашингтоном» хоккеист выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.
В июле 2024 года Кузнецов вернулся в КХЛ и подписал контракт со СКА. Нападающий набрал 37 (12+25) очков в 39 матчах за команду в регулярном чемпионате и 3 (1+2) очка в 6 играх плей-офф. В апреле 2025 года клуб из Санкт-Петербурга расторг контракт с форвардом.