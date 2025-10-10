Ричмонд
«Металлург» обыграл «Торпедо» в дебютном матче Кузнецова

Двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли отметился голевой передачей.

Источник: ХК «Металлург»

Магнитогорский «Металлург» обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Михаил Федоров (23-я минута), Егор Яковлев (26), Никита Михайлис (41) и Роман Канцеров (58). У проигравших отличился Егор Соколов (20).

Дебютный матч за «Металлург» провел двукратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли Евгений Кузнецов. 33-летний форвард отметился голевой передачей на Федорова.

«Металлург» победил в пятом матче подряд, «Торпедо» проиграла четвертый раз кряду.

«Металлург» набрал 24 очка в 14 матчах и возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции. «Торпедо» с 17 очками в 15 играх расположилось на второй строчке на Западе.

В следующем матче «Металлург» 12 октября примет омский «Авангард», «Торпедо» в тот же день в гостях сыграет с казахстанским «Барысом».

Металлург Мг
4:1
0:1, 2:0, 2:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7500 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Алексей Исаков
Вратари
Илья Набоков
Денис Костин
1-й период
10:48
Михаил Науменков
19:48
Егор Соколов
(Даниил Журавлев, Егор Виноградов)
2-й период
22:30
Михаил Федоров
(Александр Сиряцкий, Евгений Кузнецов)
25:00
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
3-й период
40:07
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
57:55
Роман Канцеров
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
Статистика
Металлург Мг
Торпедо
Штрафное время
0
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит