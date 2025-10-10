«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Данил Романцев (13-я минута), Джесси Блэкер (18) и Максим Денежкин (59). Романцев продлил свою результативную серию до шести матчей в регулярном чемпионате. Вратарь Владимир Галкин оформил первый в сезоне и восьмой в карьере шатаут в КХЛ.