«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Данил Романцев (13-я минута), Джесси Блэкер (18) и Максим Денежкин (59). Романцев продлил свою результативную серию до шести матчей в регулярном чемпионате. Вратарь Владимир Галкин оформил первый в сезоне и восьмой в карьере шатаут в КХЛ.
«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, набрал 21 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард» с 18 баллами располагается на третьем месте.
В следующем матче «Автомобилист» сыграет в гостях с петербургским СКА 13 октября, днем ранее «Авангард» проведет гостевой матч с магнитогорским «Металлургом».
Николай Заварухин
Ги Буше
Владимир Галкин
Андрей Мишуров
09:06
Никита Шашков
12:00
Данил Романцев
(Артем Каштанов, Джесси Блэкер)
17:48
Джесси Блэкер
(Кертис Волк, Дмитрий Юдин)
58:24
Максим Денежкин
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит