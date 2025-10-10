Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
1-й период
Динамо М
0
:
ЦСКА
0
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. КХЛ
1-й период
Спартак
0
:
Салават Юлаев
0
Все коэффициенты
П1
1.63
X
4.40
П2
4.70
Хоккей. КХЛ
перерыв
Лада
3
:
Сибирь
2
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.00
П2
10.70
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
3
:
Авангард
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Металлург Мг
4
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Анахайм
1
П1
X
П2

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд в КХЛ

«Автомобилист» со счетом 3:0 обыграл «Авангард» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Екатеринбургский «Автомобилист» обыграл омский «Авангард» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Екатеринбурге завершилась со счетом 3:0 (2:0, 0:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы забросили Данил Романцев (13-я минута), Джесси Блэкер (18) и Максим Денежкин (59). Романцев продлил свою результативную серию до шести матчей в регулярном чемпионате. Вратарь Владимир Галкин оформил первый в сезоне и восьмой в карьере шатаут в КХЛ.

«Автомобилист» одержал шестую победу подряд, набрал 21 очко и занимает вторую строчку в турнирной таблице Восточной конференции, где «Авангард» с 18 баллами располагается на третьем месте.

В следующем матче «Автомобилист» сыграет в гостях с петербургским СКА 13 октября, днем ранее «Авангард» проведет гостевой матч с магнитогорским «Металлургом».

Автомобилист
3:0
2:0, 0:0, 1:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
УГМК Арена, 11264 зрителя
Главные тренеры
Николай Заварухин
Ги Буше
Вратари
Владимир Галкин
Андрей Мишуров
1-й период
09:06
Никита Шашков
12:00
Данил Романцев
(Артем Каштанов, Джесси Блэкер)
17:48
Джесси Блэкер
(Кертис Волк, Дмитрий Юдин)
3-й период
58:24
Максим Денежкин
Статистика
Автомобилист
Авангард
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Александр Дударов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит