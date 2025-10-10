Разин заявил, что Кузнецов мог набрать больше очков в дебютном матче

«Видно, что Женька пока функционально очень слаб. Были моменты, когда нас запирали во втором периоде, и удаление это из ниоткуда. Мысли есть. Видно, что он мастеровитый и создает моменты из ниоткуда, как и Ткачев. Кузнецову нужна выносливость. Сейчас ему больше времени стоит проводить в зале с тренером по физической подготовке, чем делать какие-то конкретные упражнения на льду», — прокомментировал физическую форму нового игрока Разин.