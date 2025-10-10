Ричмонд
Разин заявил, что Кузнецов мог набрать больше очков в дебютном матче

Тренер «Металлурга» Разин заявил, что Кузнецов мог набрать больше очков в дебюте.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Главный тренер магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин заявил, что хоккеист Евгений Кузнецов мог набрать больше очков в дебютном матче за команду, однако пока он находится в не очень хорошем функциональном состоянии.

В пятницу «Металлург» в Магнитогорске обыграл нижегородское «Торпедо» со счетом 4:1 (0:1, 2:0, 2:0). Кузнецов, бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз», дебютировал в составе победителей и записал на свой счет результативную передачу. Ранее 33-летний форвард подписал контракт с магнитогорской командой до конца текущего сезона.

«Подпустили Кузнецова в четвертое звено, чтобы дать почувствовать. Сегодня Женька (Кузнецов) и с другими партнерами пробовал себя. Моментов он много создал, мог, конечно, и побольше очков набрать. Имел возможность и сам забить. Все равно, видно, что функциональное состояние пока неважное», — заявил Разин на пресс-конференции, запись которой опубликована в группе «Металлурга» в соцсети «ВКонтакте».

На вопрос о совместимости Кузнецова с другими игроками магнитогорской команды тренер ответил: «У нас командный вид спорта. У нас шикарный подбор игроков и очень хорошая конкуренция среди нападающих за место в составе. Все равно хочется с троечками определиться и уже во время игры думать, что изменить, если что-то не получается. Хочется стабильность в тройках иметь весь сезон, а пока непонятно».

«Видно, что Женька пока функционально очень слаб. Были моменты, когда нас запирали во втором периоде, и удаление это из ниоткуда. Мысли есть. Видно, что он мастеровитый и создает моменты из ниоткуда, как и Ткачев. Кузнецову нужна выносливость. Сейчас ему больше времени стоит проводить в зале с тренером по физической подготовке, чем делать какие-то конкретные упражнения на льду», — прокомментировал физическую форму нового игрока Разин.