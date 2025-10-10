Сотворил крутой гол и поучаствовал в мести за грязь: Кузнецов все еще крут

Евгений Кузнецов продолжает жечь в КХЛ. Дебютировал за «Металлург» и сразу набрал очки. Как это было — в материале РИА Новости Спорт.
Шанс перезапустить карьеру
Евгений Кузнецов держал интригу все межсезонье. Досрочно расставшись с питерским СКА, форвард загорелся желанием вновь сыграть в НХЛ и через агента долго искал подходящий вариант — причем деньги были не в приоритете. Россиянин активно тренировался за океаном, а его представитель Шуми Бабаев многократно отмечал наличие у нападающего предложений от ряда клубов НХЛ. Однако с приближением большого хоккея и отсутствия вместе с этим конкретики становилось ясно, что идея Кузи снова зажечь в Северной Америке не реализуется.
Именитый форвард нашел спасение дома — в Челябинской области. Но спасательный круг ему бросил не родной челябинский «Трактор», а принципиальный соперник «черно-белых» магнитогорский «Металлург». 33-летний россиянин подписал со «сталеварами» однолетний контракт со скромной зарплатой (10 миллионов рублей, по данным «СЭ»).
Появлению такого игрока в составе лидеры «Магнитки» порадовались. Особенно Владимир Ткачев, у которого в минувшее межсезонье произошли неожиданные перемены в карьере. У Кузнецова и Ткачева один агент, оба в прошлом сезоне в теории могли бы выступать за СКА, но в одной команде оказались лишь сейчас. Недавно Ткачев, в день 30-летия покоривший отметку в 400 набранных за карьеру очков в КХЛ, признался, что желание объединиться с ним в «Металлурге» Кузнецов изъявил еще во время их встрече на предсезонном матче в Магнитогорске.
«Надеюсь, что он усилит команду. Евгений — мастер, об этом даже не идут разговоры. Тренеры решат, кто с кем будет играть в сочетаниях. Дай бог, чтобы все сложилось у нас. Когда мы виделись с Женей на матче “Металлурга” на предсезонном турнире, то он в принципе хотел в Магнитогорск. Хорошо, что так все случилось», — сказал Ткачев журналистам.
Сделка взаимовыгодная. Кузнецов пришел в команду, играющую в классный атакующий хоккей, а «Металлург» получил опытного и мастеровитого хоккеиста на проблемную позицию центрального нападающего.
Хотя по игре и результатам «лис» в новом сезоне сложно сказать, что они испытывают трудности. Команда Андрея Разина — лидер Восточной конференции и сводной турнирной таблицы чемпионата, самая результативная команда всего первенства (первыми преодолели отметку в 50 голов в сезоне), а эксперимент с переводом Романа Канцерова в центр атаки оказался успешным и принес лиге мощное и очень эффективное звено Ткачев — Канцеров — Силантьев (на троих они набрали 42 очка (14+28) в 13 матчах).
Имелись вопросы, как и куда встраивать Кузнецова. Если система работает исправно, зачем трогать?
«Кузнецову не гарантировано место в составе. Будем пробовать, варианты есть. Но ломать то, что сейчас построено, не будем», — подметил главный тренер «Металлурга».
Победный дебют
Дебют Кузнецова отложили до домашней игры с «Торпедо». Звездный форвард не поехал с командой на трехматчевый выезд и остался в Магнитогорске. Без него «лисы» уверенно обыграли в Москве ЦСКА (3:1) и «Спартак» (6:2) и разделались с «Торпедо» (5:1) в Нижнем Новгороде.
Помимо дебюта Кузнецова встреча «сталеваров» с нижегородцами обросла множеством интриг. В недавней очной встрече разгорелся громкий конфликт. В Нижнем Новгороде «лисы» полностью переиграли хозяев. «Торпедо» же смогло на это ответить грубой и моментами даже грязной игрой. В «Металлурге» конкретно завелись. Особенно магнитогорцы раскритиковали действия защитника «Торпедо» Сергея Бойкова, который «в традиционном для себя стиле встретил Руслана Исхакова, едва не снеся тому голову». Матч завершился еще и дракой Бойкова с 18-летним Михаилом Федоровым.
После матча Андрей Разин осудил игрока «Торпедо» и призвал КХЛ его наказать, а в подтрибунном помещении еще и вступил в перепалку с тренером «Торпедо» Исаковым. Конфликт добавил огня перед новой битвой уже на льду магнитогорцев.
Кузнецова заявили на игру в четвертом номинальном звене в сочетании с Никитой Коротковым и Люком Джонсоном. Причем именно Джонсон был указан в заявке как центр звена, тогда как Кузя расположился на правом фланге атаки. По ходу встречи же он менял позицию и появлялся в том числе в центре.
При этом команды отказались грязи. Даже Разин с Исаков при встрече по-дружески пожали руки и замяли конфликт. Сомнительным действием отметился разве что антигерой прошлой очной встречи Сергей Бойков, ударивший Даниила Вовченко, но и этот эпизод можно списать больше на неаккуратность.
«Металлург» вновь оказался сильнее «Торпедо». Хотя счет открыли именно нижегородцы, когда Егор Соколов отметился голом за несколько секунд до конца первого периода.
Впрочем, уже в начале второй 20-минутки «Металлург» взял ход игры под контроль и оперативно сравнял счет. Гол от и до сделал Евгений Кузнецов! Взяв шайбу под контроль, новичок «Магнитки» исполнил слаломный проход вдоль левого борта, убежал за ворота и технично отпасовал на Михаила Федорова — тому оставалось не промахнуться с близкого расстояния.
«Металлург» в течение нескольких минут вновь забил и вышел вперед, а далее уже точно сыграл на результат. В третьем периоде подопечные Разина отличились еще дважды и одержали уверенную победу — 4:1.
Кузнецов же на протяжении всего матча старался активно угрожать чужим воротам. Только за первый период он нанес два броска в створ, а за всю игру сделал пять попыток (три броска пришлись в створ). Кузнецов успел отметиться тремя силовыми приемами. Всего за матч новичок «Металлурга» отыграл 14 с небольшим минут и провел 17 смен. Один раз Евгений даже поучаствовал в игре в спецбригаде большинства, но уложился всего в десять секунд игрового времени. Из очевидных недочетов — игра «на точке». Кузнецов проиграл все четыре вбрасывания, на которые вышел.
Андрей Разин в целом остался доволен игрой Кузнецова, хотя и отшутился, что Евгений «мог бы и побольше очков набрать». Эта возможность представится Кузе в следующих трех домашних матчах: «Металлург» примет «Авангард», «Салават Юлаев» и «Нефтехимик».
Андрей Разин
Алексей Исаков
Илья Набоков
Денис Костин
10:48
Михаил Науменков
19:48
Егор Соколов
(Даниил Журавлев, Егор Виноградов)
22:30
Михаил Федоров
(Александр Сиряцкий, Евгений Кузнецов)
25:00
Егор Яковлев
(Владимир Ткачев, Дмитрий Силантьев)
40:07
Никита Михайлис
(Даниил Вовченко, Робин Пресс)
57:55
Роман Канцеров
(Валерий Орехов, Владимир Ткачев)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
