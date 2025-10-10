Сотворил крутой гол и поучаствовал в мести за грязь: Кузнецов все еще крут

Появлению такого игрока в составе лидеры «Магнитки» порадовались. Особенно Владимир Ткачев, у которого в минувшее межсезонье произошли неожиданные перемены в карьере. У Кузнецова и Ткачева один агент, оба в прошлом сезоне в теории могли бы выступать за СКА, но в одной команде оказались лишь сейчас. Недавно Ткачев, в день 30-летия покоривший отметку в 400 набранных за карьеру очков в КХЛ, признался, что желание объединиться с ним в «Металлурге» Кузнецов изъявил еще во время их встрече на предсезонном матче в Магнитогорске.