«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Нэйтан Тодд (33-я минута) и Лукас Локхарт (45). У «Салавата Юлаева» голом отметился Денис Ян (48).
Защитник Григорий Панин стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ. Хоккеист на день обошел предыдущего рекордсмена Алексея Семенова, который вышел на лед в возрасте 39 лет и 319 дней.
«Спартак», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 8 баллами располагается на последней, 11-й строчке на Востоке.
В следующем матче «Спартак» 15 октября сыграет в гостях с хабаровским «Амуром». Днем ранее «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс».
Алексей Жамнов
Виктор Козлов
Евгений Волохин
Александр Самонов
32:18
Нэйтан Тодд
(Даниил Соболев, Адам Ружичка)
44:39
Лукас Локхарт
(Егор Филин, Александр Пашин)
47:18
Денис Ян
(Александр Хохлачев, Антон Берлев)
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит