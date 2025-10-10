Ричмонд
«Спартак» обыграл «Салават Юлаев» в матче КХЛ

Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Московский «Спартак» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча в Москве завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили Нэйтан Тодд (33-я минута) и Лукас Локхарт (45). У «Салавата Юлаева» голом отметился Денис Ян (48).

Защитник Григорий Панин стал самым возрастным игроком «Салавата Юлаева» в КХЛ. Хоккеист на день обошел предыдущего рекордсмена Алексея Семенова, который вышел на лед в возрасте 39 лет и 319 дней.

«Спартак», набрав 17 очков, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев» с 8 баллами располагается на последней, 11-й строчке на Востоке.

В следующем матче «Спартак» 15 октября сыграет в гостях с хабаровским «Амуром». Днем ранее «Салават Юлаев» примет казанский «Ак Барс».

Спартак
2:1
0:0, 1:0, 1:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Мегаспорт, 9225 зрителей
Главные тренеры
Алексей Жамнов
Виктор Козлов
Вратари
Евгений Волохин
Александр Самонов
2-й период
32:18
Нэйтан Тодд
(Даниил Соболев, Адам Ружичка)
3-й период
44:39
Лукас Локхарт
(Егор Филин, Александр Пашин)
47:18
Денис Ян
(Александр Хохлачев, Антон Берлев)
Статистика
Спартак
Салават Юлаев
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Евгений Гамалей
(Россия, Москва)
