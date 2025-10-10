Ричмонд
«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:3. Максим Джиошвили сравнял счет на 58-й минуте, а Никита Гусев забросил победный буллит.

Источник: ИТАР-ТАСС

Московский ЦСКА проиграл столичному «Динамо» со счетом 3:4 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков (8-я минута), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18). У «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский (32), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит на счету Никиты Гусева.

«Динамо» ранее в этом сезоне проигрывало ЦСКА со счетом 2:6.

«Динамо» набрало 17 очков в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 14 очков и восьмая строчка.

В следующем матче ЦСКА 12 октября примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 14 октября в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс».

Другие результаты дня:

«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1;

«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:0;

«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2;

«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1.

Динамо М
4:3
0:3, 1:0, 2:0, 0:0
Б
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
10.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена, 9151 зритель
Главные тренеры
Алексей Кудашов
Игорь Никитин
Вратари
Владислав Подъяпольский
Спенсер Мартин
1-й период
05:08
Артем Швец-Роговой
07:04
Дмитрий Саморуков
(Тахир Мингачев)
13:16
Денис Гурьянов
(Кирилл Долженков, Ретт Гарднер)
17:11
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
2-й период
31:42
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Артем Ильенко)
3-й период
41:14
Джордан Уил
(Никита Гусев, Максим Комтуа)
57:20
Максим Джиошвили
(Максим Комтуа, Даниил Пыленков)
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Статистика
Динамо М
ЦСКА
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит