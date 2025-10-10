«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ

В составе ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков (8-я минута), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18). У «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский (32), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит на счету Никиты Гусева.