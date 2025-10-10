«Динамо» отыгралось с 0:3 и победило ЦСКА по буллитам в матче КХЛ

Московский ЦСКА проиграл столичному «Динамо» со счетом 3:4 по буллитам в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе ЦСКА отличились Дмитрий Саморуков (8-я минута), Денис Гурьянов (14) и Даниэль Спронг (18). У «Динамо» шайбы забросили Егор Римашевский (32), Джордан Уил (42) и Максим Джиошвили (58). Победный буллит на счету Никиты Гусева.
«Динамо» ранее в этом сезоне проигрывало ЦСКА со счетом 2:6.
«Динамо» набрало 17 очков в 13 матчах и занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. У ЦСКА 14 очков и восьмая строчка.
В следующем матче ЦСКА 12 октября примет казанский «Ак Барс», «Динамо» 14 октября в гостях сыграет с «Шанхай Дрэгонс».
Другие результаты дня:
«Металлург» (Магнитогорск) — «Торпедо» (Нижний Новгород) — 4:1;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Авангард» (Омск) — 3:0;
«Лада» (Тольятти) — «Сибирь» (Новосибирск) — 4:2;
«Спартак» (Москва) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 2:1.
Алексей Кудашов
Игорь Никитин
Владислав Подъяпольский
Спенсер Мартин
05:08
Артем Швец-Роговой
07:04
Дмитрий Саморуков
(Тахир Мингачев)
13:16
Денис Гурьянов
(Кирилл Долженков, Ретт Гарднер)
17:11
Даниэль Спронг
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
31:42
Егор Римашевский
(Кирилл Адамчук, Артем Ильенко)
41:14
Джордан Уил
(Никита Гусев, Максим Комтуа)
57:20
Максим Джиошвили
(Максим Комтуа, Даниил Пыленков)
победный бросок: Никита Гусев
(Динамо М)
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит