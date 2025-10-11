Успех китайского клуба — пощечина всем русским тренерам. Канадец Галлан собрал «Шанхай» на коленке и вывел в лидеры

Какие у вас ассоциации возникают со словом «Куньлунь»? Если вы хоккейный болельщик, то наверняка с чем-то бессмысленным. А наверняка еще и с беспощадным. Китайский клуб, где почти нет китайцев, и который проводит домашние матчи в Подмосковье. Что это и для кого? А еще этот самый клуб не особо конкурентоспособен. За время существования «драконы» выходили в плей-офф всего однажды — в свой самый первый год игры в КХЛ. Но стоило им переименоваться в «Шанхай Дрэгонс»…
…Разумеется, дело не только в названии. Хотя начать жизнь с чистого листа, все изменить с понедельника или Нового года — вполне себе в наших традиция. А возможно, и в китайских тоже. Так или иначе, с новым неймингом пришла новая локация, новый стадион, а главное — новое сознание. Если раньше «Куньлунь» называли «сборной Патриков», намекая на то, что сборищу легионеров важнее покутить в модных барах, чем добиться результата на льду, то «Шанхай» уже воспринимается как серьезная сила.
Если вы загляните в таблицу, то увидите там китайский клуб не на привычном 9−10 месте, а в пятерке Западной конференции. Непосредственно на пятом месте «драконы» располагаются только по набранным очкам. По потерянным они опережают и «Торпедо», и «Спартак», и московское «Динамо». Прямо сейчас выше китайцев в конференции идут только действующие чемпионы из Ярославля. Только вдумайтесь, «Шанхай» — на втором месте!
При этом если изучить списки лучших снайперов, бомбардиров и наиболее надежных вратарей, вы там игроков «Шанхая» не найдете. Разве что Адам Кленденинг идет среди наиболее результативных защитников чемпионата. О чем это говорит? Прежде всего, о ровном составе и роли тренера. В межсезонье новое руководство клуба поработало не только над маркетингом и соцсетями, но и сделало несколько неплохих приобретений. Но ни одна звезда первой величины состав «драконов» летом не пополнила. Кроме одного звездного тренера.
Этот «Шанхай» — плоть и кровь проект Жерара Галлана. Тренера, который в первый год существования «Вегаса» довел клуб-новодел до финала Кубка Стэнли. Во многом репутация человека, который на коленке готов собирать крепкую банду из разрозненных исполнителей, привлекла руководство «Дрэгонс». В Северной Америке и без него хватало именитых свободных специалистов, но не все умеют работать в предложенных условиях. С Галланом у «Шанхая» возник идеальный мэтч.
Галлан прилетел в Санкт-Петербург только 21 августа. Тогда, когда большинство соперников «Шанхая» были на финишной прямой своих сборов. А вот «драконы», среди которых оказались россияне, европейцы и североамериканцы, только познакомились и начали тренировки. Они и матчей летом провели меньше, чем кто бы то ни было. Все это не помешало «драконам» ударно стартовать, вынести в первом матче сезона СКА на «СКА-Арене», а также одолеть двух финалистов прошлого сезона «Локомотив» и «Трактор».
Победная поступь канадского тренера, для которого КХЛ — неизведанный мир, а в составе — всего несколько знакомых игроков, это настоящая пощечина российским тренерам. Наша тренерская школа, очевидно, находится в кризисе. Знарок, Быков, Билялетдинов — все они сошли со сцены и активным тренерством больше не занимаются. А за спинами у них оказались разве что Игорь Никитин и Андрей Разин. К ним можно добавить Дмитрия Квартальнова, на которого следующим летом будет объявлена охота среди богатых российских клубов. В остальном тренеров с приставкой «топ» на Руси не видно.
В свое время именно Квартальнов в тандеме с Никитиным приняли богатый, но еще находящийся в состоянии бардака ЦСКА. Чтобы поставить системную игру, им понадобилось все несколько месяцев. Галлан работает в том же темпе. Да и хоккей его в чем-то похож на «квартальновский» — прямой, быстрый, агрессивный. Возможно, «Шанхаю», чтобы считаться неким посольством АХЛ в КХЛ, недостает мышечной массы. Более силовой командой «Дрэгонс» могут стать после недавних приобретений. Среди них, кажется, есть и первая настоящая звезда.
Топовый канадский тренер собрал кусачую команду буквально из веток и палок. Но в «Шанхае» наверняка понимают, что лайт-версия предсезонки и короткая скамейка не позволяют быть уверенными в завтрашнем дне. Поэтому буквально за неделю китайский клуб подписал Остина Вагнера, Грега Маккегга и Кевина Лабанка. Последний известен по своим выступлениям за «Сан-Хосе» и «Коламбус», а в прошлом сезоне НХЛ провел 34 матча. В последний момент «драконы» перехватили 29-летнего американца у минского «Динамо». Он может стать той самой вишенкой на торте и без того крепкого коллектива.
Когда-то многочисленные ветераны отечественного хоккея опасались, что Кубок Гагарина выиграет тренер-иностранец. Однако в 2014 году это все же случилось — победу «Металлургу» принес Майк Кинэн. Спустя несколько лет его успех повторил Боб Хартли. В сегодняшней КХЛ шансов на то, что кубок поднимет над головой не канадский специалист, совсем немного. Но если Хартли, Буше и Гру трудятся на российские команды, то последние успехи «Шанхая» заставляют вспомнить тот первобытный страх хоккейных патриотов из того же 2014-го, когда как никогда близка к чемпионству была иностранная команда. Чем нынешний «Шанхай» не копия того пражского «Льва»?
Дмитрий Ерыкалов