Успех китайского клуба — пощечина всем русским тренерам. Канадец Галлан собрал «Шанхай» на коленке и вывел в лидеры

Какие у вас ассоциации возникают со словом «Куньлунь»? Если вы хоккейный болельщик, то наверняка с чем-то бессмысленным. А наверняка еще и с беспощадным. Китайский клуб, где почти нет китайцев, и который проводит домашние матчи в Подмосковье. Что это и для кого? А еще этот самый клуб не особо конкурентоспособен. За время существования «драконы» выходили в плей-офф всего однажды — в свой самый первый год игры в КХЛ. Но стоило им переименоваться в «Шанхай Дрэгонс»…