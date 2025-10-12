Ричмонд
Калгари
2
:
Сент-Луис
2
Все коэффициенты
П1
4.33
X
4.60
П2
4.15
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо
:
Даллас
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.49
П2
2.95
Хоккей. НХЛ
05:00
Сан-Хосе
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.49
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
05:00
Сиэтл
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.30
X
4.60
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.62
П2
3.31
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Вашингтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Баффало
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Детройт
:
Торонто
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Каролина
:
Филадельфия
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Рейнджерс
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Тампа-Бэй
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Оттава
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Чикаго
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Миннесота
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Юта
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Лос-Анджелес
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
3
:
Локомотив
1
П1
X
П2

Владислав Подъяпольский: «Никто не выходит на лед, чтобы проигрывать»

Вратарь ХК «Динамо» (Москва) Владислав Подъяпольский — о целях в регулярном чемпионате КХЛ, возвращении после травмы и успехах команды.

Источник: Спорт-Экспресс

Хоккеисты московского «Динамо» неудачно начали нынешний сезон КХЛ и некоторое время находились вне зоны плей-офф, но с конца сентября начали выправлять ситуацию. Одержав победы в последних четырех матчах, подопечные Алексея Кудашова поднялись на четвертое место в Западной конференции с отставанием в три очка от лидирующего ярославского «Локомотива». Особенно бело-голубым удалась последняя игра — проигрывая в дерби с ЦСКА 0:3, они ушли от поражения и выиграли по итогам серии буллитов (4:3). Взлет команды совпал с возвращением основного вратаря Владислава Подъяпольского, пропустившего из-за травмы весь сентябрь. Именно после его появления на льду началась нынешняя победная серия. В интервью «Известиям» голкипер «Динамо» оценил выступление команды, а также объяснил, какие задачи у клуба на нынешний регулярный чемпионат КХЛ.

— Как оцените результаты «Динамо» в последних матчах?

— Здорово, что мы побеждаем, поднимаемся вверх в турнирной таблице. Все качественно делают свою работу на льду, играют с максимальной отдачей. Поэтому такие результаты.

— Вы уже набрали форму после травмы?

— Пока не сказал бы, что нахожусь в оптимальной форме. Но постепенно набираю ее через игры. И с каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше.

— Как оцените игру Максима Моторыгина в период вашего отсутствия в составе? Справился он со своей работой?

— Да, он молодец. Считаю, что качественно сыграл в тех матчах, в которых выходил на лед.

— То, что «Динамо» после неудачного старта в этом сезоне начало стабильно набирать очки, связано с вашим возвращением или это совпадение?

— Это не ко мне вопрос. Его больше надо задавать команде — тем ребятам, которые играли во время моей травмы. Но они, к примеру, хорошо играли во время поездки на Дальний Восток в сентябре, где я не играл («Динамо» тогда выиграло в гостях у владивостокского «Адмирала» — 4:3Б и хабаровского «Амура» — 3:1). Уже тогда они набирали форму — видно было, что они прибавляют, что есть хорошие командные взаимодействия.

— Как в целом оцените игру команды сейчас в последних матчах?

— Несмотря на победную серию, нам еще много чего нужно сделать, во многом прибавлять, улучшать свою игру. Благо все пацаны у нас понимают, что мы можем играть еще лучше. Тем более у нас ребята мастеровитые. И сейчас каждый в команде прибавляет и дальше будет показывать еще более качественный хоккей.

Нам главное — весной выйти в своем лучшем виде в плей-офф, чтобы как можно успешнее выступить. Пока готовимся к этому. Тем более сезон длинный, есть много игр в регулярном чемпионате, соответственно, и возможности подготовить себя к весне.

— Сейчас необходимо кровь из носу биться за лидерство в регулярном чемпионате или главное — плей-офф и неважно, с какого места в него выходить?

— Никто не выходит на лед, чтобы проигрывать. Так что каждый матч для нас важен. Стараемся выигрывать в каждой встрече. А насколько это получается — уже другой вопрос.

Алексей Фомин