Владислав Подъяпольский: «Никто не выходит на лед, чтобы проигрывать»

Хоккеисты московского «Динамо» неудачно начали нынешний сезон КХЛ и некоторое время находились вне зоны плей-офф, но с конца сентября начали выправлять ситуацию. Одержав победы в последних четырех матчах, подопечные Алексея Кудашова поднялись на четвертое место в Западной конференции с отставанием в три очка от лидирующего ярославского «Локомотива». Особенно бело-голубым удалась последняя игра — проигрывая в дерби с ЦСКА 0:3, они ушли от поражения и выиграли по итогам серии буллитов (4:3). Взлет команды совпал с возвращением основного вратаря Владислава Подъяпольского, пропустившего из-за травмы весь сентябрь. Именно после его появления на льду началась нынешняя победная серия. В интервью «Известиям» голкипер «Динамо» оценил выступление команды, а также объяснил, какие задачи у клуба на нынешний регулярный чемпионат КХЛ.
— Как оцените результаты «Динамо» в последних матчах?
— Здорово, что мы побеждаем, поднимаемся вверх в турнирной таблице. Все качественно делают свою работу на льду, играют с максимальной отдачей. Поэтому такие результаты.
— Вы уже набрали форму после травмы?
— Пока не сказал бы, что нахожусь в оптимальной форме. Но постепенно набираю ее через игры. И с каждым матчем чувствую себя всё лучше и лучше.
— Как оцените игру Максима Моторыгина в период вашего отсутствия в составе? Справился он со своей работой?
— Да, он молодец. Считаю, что качественно сыграл в тех матчах, в которых выходил на лед.
— То, что «Динамо» после неудачного старта в этом сезоне начало стабильно набирать очки, связано с вашим возвращением или это совпадение?
— Это не ко мне вопрос. Его больше надо задавать команде — тем ребятам, которые играли во время моей травмы. Но они, к примеру, хорошо играли во время поездки на Дальний Восток в сентябре, где я не играл («Динамо» тогда выиграло в гостях у владивостокского «Адмирала» — 4:3Б и хабаровского «Амура» — 3:1). Уже тогда они набирали форму — видно было, что они прибавляют, что есть хорошие командные взаимодействия.
— Как в целом оцените игру команды сейчас в последних матчах?
— Несмотря на победную серию, нам еще много чего нужно сделать, во многом прибавлять, улучшать свою игру. Благо все пацаны у нас понимают, что мы можем играть еще лучше. Тем более у нас ребята мастеровитые. И сейчас каждый в команде прибавляет и дальше будет показывать еще более качественный хоккей.
Нам главное — весной выйти в своем лучшем виде в плей-офф, чтобы как можно успешнее выступить. Пока готовимся к этому. Тем более сезон длинный, есть много игр в регулярном чемпионате, соответственно, и возможности подготовить себя к весне.
— Сейчас необходимо кровь из носу биться за лидерство в регулярном чемпионате или главное — плей-офф и неважно, с какого места в него выходить?
— Никто не выходит на лед, чтобы проигрывать. Так что каждый матч для нас важен. Стараемся выигрывать в каждой встрече. А насколько это получается — уже другой вопрос.
Алексей Фомин