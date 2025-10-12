Владислав Подъяпольский: «Никто не выходит на лед, чтобы проигрывать»

— Это не ко мне вопрос. Его больше надо задавать команде — тем ребятам, которые играли во время моей травмы. Но они, к примеру, хорошо играли во время поездки на Дальний Восток в сентябре, где я не играл («Динамо» тогда выиграло в гостях у владивостокского «Адмирала» — 4:3Б и хабаровского «Амура» — 3:1). Уже тогда они набирали форму — видно было, что они прибавляют, что есть хорошие командные взаимодействия.