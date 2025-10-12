Камбэком обернулся матч «Барыса» с восемью шайбами в КХЛ

После этого поражения «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 13 очков после 15 матчей. «Торпедо» же продолжает уверенно идти в лидерах Запада — у нижегородцев 19 очков после 16 встреч и вторая строчка в таблице.