Камбэком обернулся матч «Барыса» с восемью шайбами в КХЛ

Игра началась активно: уже в первом периоде команды обменялись голами. Счёт открыл Кирилл Панюков, отправив шайбу в ворота гостей. Однако «Торпедо» быстро ответило усилиями Максима Летунова. Позже «Барыс» вновь вышел вперёд — отличился защитник Райли Уолш, установив счёт 2:1 к окончанию стартовой двадцатиминутки.
Во втором периоде нижегородцы перехватили инициативу. Сначала Сергей Гончарук восстановил равновесие, а вскоре Александр Яремчук вывел «Торпедо» вперёд — 2:3. «Барыс» сумел отыграться благодаря точному броску Семёна Симонова, но концовка осталась за гостями. Михаил Абрамов вновь вывел свою команду вперёд, а Алексей Кручинин закрепил преимущество, установив окончательный счёт — 3:5.
После этого поражения «Барыс» занимает седьмое место в Восточной конференции, набрав 13 очков после 15 матчей. «Торпедо» же продолжает уверенно идти в лидерах Запада — у нижегородцев 19 очков после 16 встреч и вторая строчка в таблице.
Михаил Кравец
Алексей Исаков
Адам Шил
(00:00-34:07)
Денис Костин
Андрей Шутов
(34:07-56:49)
Андрей Шутов
(c 57:39)
04:54
9676
(Райлли Уолш, Алихан Омирбеков)
05:26
Максим Летунов
(Антон Сизов, Антон Силаев)
08:21
Райлли Уолш
26:20
9676
27:04
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Алексей Кручинин)
29:24
Александр Яремчук
(Михаил Абрамов, Сергей Гончарук)
30:25
Семен Симонов
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
31:42
Михаил Абрамов
(Никита Шавин, Александр Яремчук)
32:52
9676
34:07
Алексей Кручинин
(Никита Рожков, Богдан Конюшков)
43:43
Бобби Нарделла
53:59
Семен Симонов
57:39
Джейк Мэсси
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит