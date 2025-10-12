Ричмонд
Тренер «Барыса» объяснил камбэк соперника в матче КХЛ

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец прокомментировал матч КХЛ против «Торпедо», в котором столичная команда проиграла со счётом 3:5, передают Vesti.kz со ссылкой на Shaiba.kz.

Источник: ХК "Барыс"

«Сегодня настраивались на победу, знали, что придёт много болельщиков, играем дома. Неплохо начали, показали хороший первый период. К сожалению, опять наступаем на те же грабли потери на чужой синей линии во втором периоде, пропускаем контратаки соперника, из-за этого создаются моменты», — заявил специалист.

— Есть моменты, над которыми стоит работать, это над игрой в обороне. Сегодня было чуть больше ошибок, чем всегда. Сегодня бились до конца, к сожалению, потеряли двух игроков. Сложно упрекнуть кого-то в том, что не хотели или не старались. Но кроме этого, ещё нужно мастерство и играть в обороне, чтобы не пропускать по пять голов, — добавил Кравец.

После поражения «Барыс» остался на седьмом месте Восточной конференции, имея в активе 13 очков после 15 матчей. «Торпедо» же продолжает удерживаться среди лидеров Запада — нижегородская команда набрала 19 очков в 16 играх и занимает вторую позицию в турнирной таблице.

Барыс
3:5
2:1, 1:4, 0:0
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 11626 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Алексей Исаков
Вратари
Адам Шил
(00:00-34:07)
Денис Костин
Андрей Шутов
(34:07-56:49)
Андрей Шутов
(c 57:39)
1-й период
04:54
9676
(Райлли Уолш, Алихан Омирбеков)
05:26
Максим Летунов
(Антон Сизов, Антон Силаев)
08:21
Райлли Уолш
2-й период
26:20
9676
27:04
Сергей Гончарук
(Богдан Конюшков, Алексей Кручинин)
29:24
Александр Яремчук
(Михаил Абрамов, Сергей Гончарук)
30:25
Семен Симонов
(Кирилл Савицкий, Алихан Омирбеков)
31:42
Михаил Абрамов
(Никита Шавин, Александр Яремчук)
32:52
9676
34:07
Алексей Кручинин
(Никита Рожков, Богдан Конюшков)
3-й период
43:43
Бобби Нарделла
53:59
Семен Симонов
57:39
Джейк Мэсси
Статистика
Барыс
Торпедо
Штрафное время
11
2
Игра в большинстве
1
4
Голы в большинстве
0
2
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит