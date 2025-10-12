«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Митчелл Миллер (8-я минута), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40). У ЦСКА отличились Джереми Рой (3) и Дмитрий Бучельников (15).
Армейский клуб не может обыграть «Ак Барс» на своем льду в рамках регулярного чемпионата с 3 сентября 2019 года. Тогда ЦСКА одержал победу со счетом 3:2.
ЦСКА проиграл во втором матче подряд и с 14 очками располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Ак Барс» (17) продлил победную серию до четырех игр и идет пятым на Востоке.
В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом» 15 октября. «Ак Барс» днем ранее в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».
Игорь Никитин
Анвар Гатиятулин
Дмитрий Гамзин
(00:00-59:08)
Тимур Билялов
00:25
Кирилл Семенов
02:01
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Даниэль Спронг)
07:12
Митчелл Миллер
11:10
Михаил Фисенко
11:10
Михаил Фисенко
14:27
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
15:13
Командный штраф
17:01
Кирилл Семенов
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
26:29
Владислав Еременко
37:09
Иван Патрихаев
39:07
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Григорий Денисенко)
57:42
Илья Сафонов
60:00
Павел Карнаухов
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит