«Ак Барс» обыграл ЦСКА в матче КХЛ

МОСКВА, 12 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» одержал гостевую победу над московским ЦСКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча в Москве завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:2, 1:0, 0:0). В составе «Ак Барса» шайбы забросили Митчелл Миллер (8-я минута), Кирилл Семенов (18) и Александр Барабанов (40). У ЦСКА отличились Джереми Рой (3) и Дмитрий Бучельников (15).

Армейский клуб не может обыграть «Ак Барс» на своем льду в рамках регулярного чемпионата с 3 сентября 2019 года. Тогда ЦСКА одержал победу со счетом 3:2.

ЦСКА проиграл во втором матче подряд и с 14 очками располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции. «Ак Барс» (17) продлил победную серию до четырех игр и идет пятым на Востоке.

В следующем матче ЦСКА на выезде сыграет с ярославским «Локомотивом» 15 октября. «Ак Барс» днем ранее в гостях встретится с уфимским «Салаватом Юлаевым».

ЦСКА
2:3
2:2, 0:1, 0:0
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 6
12.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
ЦСКА Арена, 9828 зрителей
Главные тренеры
Игорь Никитин
Анвар Гатиятулин
Вратари
Дмитрий Гамзин
(00:00-59:08)
Тимур Билялов
1-й период
00:25
Кирилл Семенов
02:01
Джереми Рой
(Прохор Полтапов, Даниэль Спронг)
07:12
Митчелл Миллер
11:10
Михаил Фисенко
11:10
Михаил Фисенко
14:27
Дмитрий Бучельников
(Денис Зернов, Николай Коваленко)
15:13
Командный штраф
17:01
Кирилл Семенов
(Никита Лямкин, Артем Галимов)
2-й период
26:29
Владислав Еременко
37:09
Иван Патрихаев
39:07
Александр Барабанов
(Митчелл Миллер, Григорий Денисенко)
3-й период
57:42
Илья Сафонов
Овертайм
60:00
Павел Карнаухов
Статистика
ЦСКА
Ак Барс
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Беляев
(Россия, Воскресенск)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит