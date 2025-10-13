Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Серия 40-летнего россиянина без заброшенных шайб составляет три матча. Овечкин пятый раз в карьере не смог отличиться голом в трех подряд играх со старта чемпионата. Ранее форвард «Вашингтона» оформил аналогичные серии в сезонах-2022/23 и 2024/25 (по три матча без голов подряд со старта чемпионата), а также в сезонах-2012/13 и 2023/24 (по четыре матча).