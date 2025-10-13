Ричмонд
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина

Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Автором единственного и решающего гола в составе «Кэпиталз» стал Энтони Бовилье, отличившийся на 32-й минуте.

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на ледовой площадке 14 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и отметился голевой передачей.

Серия 40-летнего россиянина без заброшенных шайб составляет три матча. Овечкин пятый раз в карьере не смог отличиться голом в трех подряд играх со старта чемпионата. Ранее форвард «Вашингтона» оформил аналогичные серии в сезонах-2022/23 и 2024/25 (по три матча без голов подряд со старта чемпионата), а также в сезонах-2012/13 и 2023/24 (по четыре матча).

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин один раз бросил в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «минус 1». Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес два броска в створ и заблокировал два броска. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.

Рейнджерс
0:1
0:0, 0:1, 0:0
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 2
13.10.2025, 02:00 (МСК UTC+3)
Madison Square Garden, 17479 зрителей
Главные тренеры
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Вратари
Джонатан Куик
(00:00-58:06)
Чарли Линдгрен
2-й период
33:47
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Деклэйн Чисхольм)
35:18
Том Уилсон
37:42
Энтони Бовилье
3-й период
43:35
Джей Ти Миллер
Статистика
Рейнджерс
Вашингтон
Штрафное время
2
4
Игра в большинстве
2
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
