Передача Овечкина помогла «Вашингтону» обыграть «Рейнджерс» Панарина

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Хоккеисты «Вашингтон Кэпиталз» обыграли «Нью-Йорк Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей с минимальным счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Автором единственного и решающего гола в составе «Кэпиталз» стал Энтони Бовилье, отличившийся на 32-й минуте.
Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин провел на ледовой площадке 14 минут игрового времени, нанес три броска в створ ворот, применил четыре силовых приема и отметился голевой передачей.
Серия 40-летнего россиянина без заброшенных шайб составляет три матча. Овечкин пятый раз в карьере не смог отличиться голом в трех подряд играх со старта чемпионата. Ранее форвард «Вашингтона» оформил аналогичные серии в сезонах-2022/23 и 2024/25 (по три матча без голов подряд со старта чемпионата), а также в сезонах-2012/13 и 2023/24 (по четыре матча).
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин один раз бросил в створ ворот и завершил матч с показателем полезности «минус 1». Защитник «синерубашечников» Владислав Гавриков нанес два броска в створ и заблокировал два броска. Голкипер клуба из Нью-Йорка Игорь Шестеркин остался в запасе.
Майк Салливан
Спенсер Карбери
Джонатан Куик
(00:00-58:06)
Чарли Линдгрен
33:47
Энтони Бовилье
(Александр Овечкин, Деклэйн Чисхольм)
35:18
Том Уилсон
37:42
Энтони Бовилье
43:35
Джей Ти Миллер
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит