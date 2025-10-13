Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
3-й период
Торонто
2
:
Детройт
2
Все коэффициенты
П1
6.50
X
1.55
П2
8.00
Хоккей. НХЛ
14.10
Коламбус
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.62
X
4.47
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
14.10
Филадельфия
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.45
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
14.10
Ванкувер
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.25
X
4.37
П2
2.71
Хоккей. НХЛ
14.10
Миннесота
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.33
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
14.10
Чикаго
:
Юта
Все коэффициенты
П1
3.12
X
4.48
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
2
:
Виннипег
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
3
:
Тампа-Бэй
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
2
:
Автомобилист
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
1
:
Колорадо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
4
:
Локомотив
3
П1
X
П2

СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. Петербургский СКА на своем льду обыграл екатеринбургский «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У «Автомобилиста» отличился Кертис Волк (34).

«Автомобилист» прервал свою победную серию на отметке в шесть матчей. СКА одержал первую победу после пяти поражений в лиге кряду. Счет личных противостояний команд в текущем сезоне — 1:1.

Екатеринбургский клуб, имея в своем активе 21 очко, идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (15 очков) поднялся на восьмое место на Западе.

В следующем матче «Автомобилист» 15 октября на выезде сыграет против череповецкой «Северстали», СКА в этот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».

СКА
2:1
1:0, 0:1, 1:0
Автомобилист
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
13.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 11096 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Вратари
Артемий Плешков
Евгений Аликин
(00:00-56:05)
Евгений Аликин
(57:39-59:14)
1-й период
16:11
Матвей Короткий
(Джозеф Бландизи, Андрей Педан)
2-й период
22:42
Даниил Карпович
23:27
Юрий Паутов
33:35
Кертис Волк
(Егор Черников, Даниил Малоросиянов)
3-й период
45:17
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
55:22
Тревор Мерфи
57:39
Дмитрий Юдин
Статистика
СКА
Автомобилист
Штрафное время
2
6
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит