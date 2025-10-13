СКА прервал серию поражений в КХЛ, обыграв «Автомобилист»

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1 (1:0, 0:1, 1:0) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Матвей Короткий (17-я минута) и Андрей Педан (46). У «Автомобилиста» отличился Кертис Волк (34).
«Автомобилист» прервал свою победную серию на отметке в шесть матчей. СКА одержал первую победу после пяти поражений в лиге кряду. Счет личных противостояний команд в текущем сезоне — 1:1.
Екатеринбургский клуб, имея в своем активе 21 очко, идет на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. СКА (15 очков) поднялся на восьмое место на Западе.
В следующем матче «Автомобилист» 15 октября на выезде сыграет против череповецкой «Северстали», СКА в этот же день примет нижнекамский «Нефтехимик».
Игорь Ларионов
Николай Заварухин
Артемий Плешков
Евгений Аликин
(00:00-56:05)
Евгений Аликин
(57:39-59:14)
16:11
Матвей Короткий
(Джозеф Бландизи, Андрей Педан)
22:42
Даниил Карпович
23:27
Юрий Паутов
33:35
Кертис Волк
(Егор Черников, Даниил Малоросиянов)
45:17
Андрей Педан
(Марат Хайруллин, Михаил Воробьев)
55:22
Тревор Мерфи
57:39
Дмитрий Юдин
Главный судья
Алексей Белов
(Россия, Ярославль)
Главный судья
Виктор Бирин
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит