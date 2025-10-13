«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ в матче с «Локомотивом»

Несмотря на две предыдущие победы «Локомотива» над «Северсталью» в текущем сезоне, череповчане добились ответной победы. Этот результат позволил «Северстали» закрепиться на шестой позиции в Западной конференции с 16 очками, тогда как «Локомотив» сохраняет первое место с 20 очками. В следующем туре командам предстоят встречи с уральскими клубами — «Северсталь» примет «Автомобилист», а «Локомотив» сыграет с ЦСКА.