«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ в матче с «Локомотивом»

Череповецкая «Северсталь» добилась исторического результата в матче регулярного чемпионата КХЛ против ярославского «Локомотива». Об этом сообщает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

Команда одержала юбилейную 500-ю победу в лиге, выиграв встречу со счетом 4:3 на домашней арене.

После двух периодов «Северсталь» вела 4:0 после точных бросков Данила Веряева, Давида Думбадзе, Михаила Ильина и Ильи Квочко. В заключительной трети матча «Локомотив» организовал мощное наступление, забросив три шайбы подряд — одну на счету Байрона Фрэза и две у Георгия Иванова.

Несмотря на две предыдущие победы «Локомотива» над «Северсталью» в текущем сезоне, череповчане добились ответной победы. Этот результат позволил «Северстали» закрепиться на шестой позиции в Западной конференции с 16 очками, тогда как «Локомотив» сохраняет первое место с 20 очками. В следующем туре командам предстоят встречи с уральскими клубами — «Северсталь» примет «Автомобилист», а «Локомотив» сыграет с ЦСКА.

Северсталь
4:3
2:0, 2:0, 0:3
Локомотив
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
13.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 5536 зрителей
Главные тренеры
Андрей Козырев
Боб Хартли
Вратари
Александр Самойлов
Даниил Исаев
(00:00-58:10)
1-й период
02:35
Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
13:09
Давид Думбадзе
(Данил Веряев)
13:50
Максим Шалунов
2-й период
31:20
Михаил Ильин
(Томас Грегуар, Янни Калдис)
34:01
Мартин Гернат
37:14
Алексей Береглазов
38:02
Илья Квочко
(Егор Смирнов, Данил Аймурзин)
3-й период
42:24
Байрон Фрэз
(Марк Ульев, Артем Кузин)
47:15
Георгий Иванов
(Егор Сурин, Александр Радулов)
50:55
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Марк Ульев)
Статистика
Северсталь
Локомотив
Штрафное время
0
9
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит