«Северсталь» одержала 500-ю победу в КХЛ в матче с «Локомотивом»

Команда одержала юбилейную 500-ю победу в лиге, выиграв встречу со счетом 4:3 на домашней арене.
После двух периодов «Северсталь» вела 4:0 после точных бросков Данила Веряева, Давида Думбадзе, Михаила Ильина и Ильи Квочко. В заключительной трети матча «Локомотив» организовал мощное наступление, забросив три шайбы подряд — одну на счету Байрона Фрэза и две у Георгия Иванова.
Несмотря на две предыдущие победы «Локомотива» над «Северсталью» в текущем сезоне, череповчане добились ответной победы. Этот результат позволил «Северстали» закрепиться на шестой позиции в Западной конференции с 16 очками, тогда как «Локомотив» сохраняет первое место с 20 очками. В следующем туре командам предстоят встречи с уральскими клубами — «Северсталь» примет «Автомобилист», а «Локомотив» сыграет с ЦСКА.
Андрей Козырев
Боб Хартли
Александр Самойлов
Даниил Исаев
(00:00-58:10)
02:35
Данил Веряев
(Давид Думбадзе, Иван Подшивалов)
13:09
Давид Думбадзе
(Данил Веряев)
13:50
Максим Шалунов
31:20
Михаил Ильин
(Томас Грегуар, Янни Калдис)
34:01
Мартин Гернат
37:14
Алексей Береглазов
38:02
Илья Квочко
(Егор Смирнов, Данил Аймурзин)
42:24
Байрон Фрэз
(Марк Ульев, Артем Кузин)
47:15
Георгий Иванов
(Егор Сурин, Александр Радулов)
50:55
Георгий Иванов
(Александр Радулов, Марк Ульев)
Главный судья
Евгений Ромасько
(Россия, Тверь)
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
