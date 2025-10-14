СКА и ЦСКА были грандами КХЛ. Сейчас они далеко не на первых местах, и это вполне объяснимо

СКА — организация, которая за много лет приучила к тому, что задает тренды. Не всегда удачные. Но этот клуб не был похож на другие еще до того момента, как полностью попал под идеологическое влияние Романа Ротенберга. В чем уникальность СКА в текущий момент, сформулировать необычайно сложно. Есть осколки былой империи, есть попытки соединить красивые фразы с реальными делами, есть воспитание Николая Голдобина, чей переход стал одним из самых резонансных в межсезонье. В отличие от ЦСКА у петербуржцев не видно намека на фундамент, с которого начинается строительство большой команды. Для середины осени это не самый грустный вывод. Время для исправления положения имеется. Нет только ясного ответа на вопрос, как это делать.