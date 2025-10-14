СКА и ЦСКА были грандами КХЛ. Сейчас они далеко не на первых местах, и это вполне объяснимо

ЦСКА и СКА барахтаются у нижней границы зоны плей-офф на «Западе», но это не должно вызвать шок. Реалии нынешней КХЛ отличаются от того, что было лет пять назад, когда у базовых клубов сборной почти не было конкурентов. Теперь двум армейским тяжеловесам тоже приходится бороться за место под солнцем. Просто так им ничего не отдадут.
Восприятие турнирной таблицы в моменте часто бывает ошибочным, если на нее смотреть в середине октября. Поверить в то, что хотя бы один из этих клубов не попадет в плей-офф, по-прежнему невозможно, как и в прилет инопланетян на Красную площадь посреди белого дня. Два сезона назад примерно в это же время ЦСКА и СКА штормило.
Москвичи долго приходили в себя после чемпионского похмелья. Петербуржцы при Романе Ротенберге и вовсе выпали на какое-то время за пределы восьмерки на Западе, но потом добавили так, что чуть не выиграли регулярный чемпионат. Потенциал СКА сейчас куда ниже. На повторение истории рассчитывать не приходится. Но выбираться из кризиса все равно надо.
У двух армейских клубов сейчас есть много общего. В межсезонье они претерпели изменения, которые можно считать революционными. Отсюда и все трудности. Большие деньги и классный подбор игроков — еще не гарантия быстрого успеха в современной КХЛ. С этим надо считаться и воспринимать спокойно. «Купить чемпионство», потратив огромные средства, почти невозможно. Для начала необходимо определить хотя бы краткосрочную стратегию.
Игорь Никитин привык работать над проектами в долгую. Никто не откажется, если план будет выполнен с опережением графика. Но пока у него явные проблемы, поэтому тренерский штаб ЦСКА отталкивается от базовых вещей. Странной выглядит только селекция в том плане, что в межсезонье были приглашены несколько ярких нападающих, которым требуется развязывать руки в атаке. Система Никитина подразумевает креатив в ограниченных дозах.
В игровой модели, которая в первую очередь предполагает удушение соперника, атакующие таланты Спронга, Бучельникова, Коваленко, Абрамова востребованы меньше. Поставленные действия в нападении — это все-таки не про Никитина. Влияние Антона Курьянова ощутимо лишь в большинстве. Оно лучшее в лиге с очень приличным процентом реализации 35,7. По игре в равных составах армейцы идут только на 14-м месте. Год назад «Локомотив» был 13-м, но его спасали стабильный вратарь и железобетонная оборона. В нынешнем ЦСКА пока нет ни того ни другого. Осталось только запастись терпением, работать и ждать прогресса. Другого варианта у руководства клуба в ближайшее время быть не может. Нынешнему тренерскому штабу в межсезонье выписали пятилетние контракты — и ответственность за происходящее коллективная, а никак не индивидуальная.
Понимание того, какой идеал ЦСКА есть у Никитина, присутствует у всех. Сказать то же самое про нынешний СКА при Игоре Ларионове тяжело. Ранее он работал только в «Торпедо», выиграв за три года одну кубковую серию. Неудивительно, что параллели с нижегородским клубом последних двух лет прослеживаются отчетливо. Во-первых, в руках Ларионова сосредоточены большие полномочия. Пусть его самодержцем уже и не назовешь. Во-вторых, армейцы пытаются действовать в той же манере. Только вот игровая философия хороша, если она эффективно работает в реальности.
СКА — организация, которая за много лет приучила к тому, что задает тренды. Не всегда удачные. Но этот клуб не был похож на другие еще до того момента, как полностью попал под идеологическое влияние Романа Ротенберга. В чем уникальность СКА в текущий момент, сформулировать необычайно сложно. Есть осколки былой империи, есть попытки соединить красивые фразы с реальными делами, есть воспитание Николая Голдобина, чей переход стал одним из самых резонансных в межсезонье. В отличие от ЦСКА у петербуржцев не видно намека на фундамент, с которого начинается строительство большой команды. Для середины осени это не самый грустный вывод. Время для исправления положения имеется. Нет только ясного ответа на вопрос, как это делать.
