Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Барыс
2
:
Сибирь
0
П1
1.25
X
6.50
П2
12.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
3
П1
15.00
X
7.40
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
перерыв
Трактор
2
:
Авангард
4
П1
10.50
X
6.40
П2
1.25
Хоккей. НХЛ
15.10
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
П1
2.40
X
4.32
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
:
Сиэтл
П1
2.07
X
4.39
П2
3.03
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
:
Эдмонтон
П1
2.90
X
4.32
П2
2.15
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
:
Нэшвилл
П1
1.87
X
4.54
П2
3.48
Хоккей. НХЛ
15.10
Калгари
:
Вегас
П1
3.17
X
4.44
П2
2.00
Хоккей. НХЛ
15.10
Даллас
:
Миннесота
П1
1.85
X
4.51
П2
3.62
Хоккей. НХЛ
15.10
Сан-Хосе
:
Каролина
П1
5.08
X
4.90
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
15.10
Анахайм
:
Питтсбург
П1
2.13
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
не начался
Динамо Мн
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Шанхай Дрэгонс
:
Динамо М
П1
X
П2

«Команда, которую нельзя называть»: китайский клуб КХЛ посмеялся над СКА

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» завершил акцию «С детства за драконов!», в рамках которой предлагал обменять мерч петербургского СКА на их собственный.

Источник: Газета.Ру

Об этом команда рассказала в Telegram-канале.

Пресс-служба опубликовала видео, на котором запечатлено, как мерч СКА упаковывают в коробки, чтобы отправить команде.

«Отвечаем: все надежно упаковано, запечатано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери. P. S. Завтра играем с командой, которую называть можно: ждем всех на матче с московским “Динамо”, — указано в сообщении.

Фразы в тексте стали отсылкой к конфликту, который разгорелся между клубами в сентябре.

СКА обвинил «драконов» в пиаре на клубе. В петербургском клубе были возмущены, что «Шанхай» называет себя «главной командой Петербурга» и использует символику СКА в своей акции.

Континентальная хоккейная лига вынесла устное предупреждение, а в «Шанхайских драконах» его исполнили прямо — не стали писать СКА, а написали «команда, которую нельзя называть».

«Драконы» играют на «СКА-Арене». Примечательно, что первый матч команды в новом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ состоялся именно против СКА. Новое петербургское дерби завершилось результативной победой «Драконов» со счетом 7:4.

Шанхай Дрэгонс
0:0
0:0, 0:0, 0:0
Динамо М
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
14.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
СКА Арена
