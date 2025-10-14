«Команда, которую нельзя называть»: китайский клуб КХЛ посмеялся над СКА

Об этом команда рассказала в Telegram-канале.
Пресс-служба опубликовала видео, на котором запечатлено, как мерч СКА упаковывают в коробки, чтобы отправить команде.
«Отвечаем: все надежно упаковано, запечатано и отправлено в адрес команды, которую нельзя называть. Мы ж не звери.
Фразы в тексте стали отсылкой к конфликту, который разгорелся между клубами в сентябре.
СКА обвинил «драконов» в пиаре на клубе. В петербургском клубе были возмущены, что «Шанхай» называет себя «главной командой Петербурга» и использует символику СКА в своей акции.
Континентальная хоккейная лига вынесла устное предупреждение, а в «Шанхайских драконах» его исполнили прямо — не стали писать СКА, а написали «команда, которую нельзя называть».
«Драконы» играют на «СКА-Арене». Примечательно, что первый матч команды в новом розыгрыше регулярного чемпионата КХЛ состоялся именно против СКА. Новое петербургское дерби завершилось результативной победой «Драконов» со счетом 7:4.
Жерар Галлан
Алексей Кудашов
