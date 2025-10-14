«Авангард» обыграл «Трактор» в самом результативном матче сезона КХЛ

Встреча, прошедшая в Челябинске, стала самой результативной в текущем сезоне КХЛ и завершилась со счетом 8:5 (4:2, 2:3, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Николай Прохоркин (15-я и 51-я минуты), Дмитрий Рашевский (12, 32) и Эндрю Потуральски (26, 56), а также по одной шайбе забросили Василий Пономарев (5) и Дамир Шарипзянов (11). У «Трактора» отличились Егор Коршков (5), Федор Крощинский (17), Джошуа Ливо (23), Пьеррик Дюбе (27) и Михаил Григоренко (38).