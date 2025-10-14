«Авангард» обыграл «Трактор» в самом результативном матче сезона КХЛ

МОСКВА, 14 окт — РИА Новости. Омский «Авангард» на выезде обыграл челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в Челябинске, стала самой результативной в текущем сезоне КХЛ и завершилась со счетом 8:5 (4:2, 2:3, 2:0) в пользу гостей, в составе которых по дублю оформили Николай Прохоркин (15-я и 51-я минуты), Дмитрий Рашевский (12, 32) и Эндрю Потуральски (26, 56), а также по одной шайбе забросили Василий Пономарев (5) и Дамир Шарипзянов (11). У «Трактора» отличились Егор Коршков (5), Федор Крощинский (17), Джошуа Ливо (23), Пьеррик Дюбе (27) и Михаил Григоренко (38).
В первой встрече команд в текущем сезоне челябинский клуб обыграл омичей со счетом 5:1.
«Авангард» вышел на второе место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 22 очка. «Трактор» (18 очков) располагается на пятой позиции.
В следующем матче сезона «Трактор» 18 октября примет уфимский «Салават Юлаев», «Авангард» двумя днями ранее на выезде сыграет против астанинского «Барыса».
Бенуа Гру
Ги Буше
Сергей Мыльников
(00:00-50:08)
Никита Серебряков
Крис Дригер
(50:08-55:45)
Крис Дригер
(c 55:57)
04:00
Василий Пономарев
(Дамир Шарипзянов)
04:46
Егор Коршков
(Джош Ливо, Александр Кадейкин)
08:37
Артем Блажиевский
08:58
Василий Глотов
10:59
Дамир Шарипзянов
(Эндрю Потуральски, Майкл Маклауд)
11:53
Дмитрий Рашевский
(Джованни Фьоре, Марсель Ибрагимов)
13:04
Федор Крощинский
14:57
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
16:29
Федор Крощинский
(Семен Дер-Аргучинцев, Михаил Григоренко)
17:34
Григорий Дронов
21:13
Артем Блажиевский
22:43
Джош Ливо
(Андрей Светлаков, Григорий Дронов)
25:34
Эндрю Потуральски
(Дмитрий Рашевский, Константин Окулов)
26:00
Пьеррик Дюбе
(Джордан Гросс, Михаил Григоренко)
31:58
Дмитрий Рашевский
(Эндрю Потуральски)
34:38
Михаил Котляревский
37:36
Михаил Григоренко
(Пьеррик Дюбе, Семен Дер-Аргучинцев)
49:42
Григорий Дронов
50:08
Николай Прохоркин
(Дамир Шарипзянов, Максим Лажуа)
55:57
Эндрю Потуральски
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит