Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» устроили драку на первой секунде матча в КХЛ

Об этом сообщает РБК.
Борьба продолжалась около минуты, в ходе которой Морелли сумел повалить Лукина на лед. Судьи незамедлительно вмешались в ситуацию, назначив обоим хоккеистам по пять минут штрафа за грубую игру. Несмотря на инцидент, матч продолжился согласно регламенту. Игроки пожали друг другу руки после драки.
Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 4:3 по буллитам, «Барыс» же потерпел шестое поражение подряд.
На данный момент в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» занимает седьмое место с 13 очками после 15 матчей, тогда как «Сибирь» располагается на десятой позиции с 12 очками в 13 проведенных встречах.
Михаил Кравец
Вячеслав Буцаев
Андрей Шутов
Антон Красоткин
00:01
Мэйсон Морелли
00:01
Александр Лукин
08:56
Ярослав Беляков
10:59
Самат Данияр
(Кирилл Савицкий, Динмухамед Кайыржан)
11:48
Адиль Бекетаев
15:01
Тайс Томпсон
(Райлли Уолш, Динмухамед Кайыржан)
21:59
Джейк Мэсси
28:14
Владимир Ткачев
(Скотт Уилсон)
32:03
Тайс Томпсон
33:48
Владислав Кара
(Архип Неколенко)
34:27
Скотт Уилсон
(Егор Аланов, Владимир Ткачев)
38:24
Майк Веккионе
43:21
Райлли Уолш
(Семен Симонов, Майк Веккионе)
46:45
10051
47:18
Тайс Томпсон
61:05
Владимир Бутузов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Сибирь)
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит