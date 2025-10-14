Ричмонд
Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» устроили драку на первой секунде матча в КХЛ

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сразу после стартового вбрасывания американский форвард «Барыса» Мэйсон Морелли и защитник «Сибири» Александр Лукин вступили в драку.

Источник: Кадр из трансляции

Об этом сообщает РБК.

Борьба продолжалась около минуты, в ходе которой Морелли сумел повалить Лукина на лед. Судьи незамедлительно вмешались в ситуацию, назначив обоим хоккеистам по пять минут штрафа за грубую игру. Несмотря на инцидент, матч продолжился согласно регламенту. Игроки пожали друг другу руки после драки.

Встреча завершилась победой «Сибири» со счётом 4:3 по буллитам, «Барыс» же потерпел шестое поражение подряд.

На данный момент в регулярном чемпионате КХЛ «Барыс» занимает седьмое место с 13 очками после 15 матчей, тогда как «Сибирь» располагается на десятой позиции с 12 очками в 13 проведенных встречах.

Барыс
3:4
2:0, 0:3, 1:0, 0:0
Б
Сибирь
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
14.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 5022 зрителя
Главные тренеры
Михаил Кравец
Вячеслав Буцаев
Вратари
Андрей Шутов
Антон Красоткин
1-й период
00:01
Мэйсон Морелли
00:01
Александр Лукин
08:56
Ярослав Беляков
10:59
Самат Данияр
(Кирилл Савицкий, Динмухамед Кайыржан)
11:48
Адиль Бекетаев
15:01
Тайс Томпсон
(Райлли Уолш, Динмухамед Кайыржан)
2-й период
21:59
Джейк Мэсси
28:14
Владимир Ткачев
(Скотт Уилсон)
32:03
Тайс Томпсон
33:48
Владислав Кара
(Архип Неколенко)
34:27
Скотт Уилсон
(Егор Аланов, Владимир Ткачев)
38:24
Майк Веккионе
3-й период
43:21
Райлли Уолш
(Семен Симонов, Майк Веккионе)
46:45
10051
47:18
Тайс Томпсон
Овертайм
61:05
Владимир Бутузов
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Скотт Уилсон
(Сибирь)
Статистика
Барыс
Сибирь
Штрафное время
15
11
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит