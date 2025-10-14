Хоккеисты «Барыса» и «Сибири» устроили драку на первой секунде матча в КХЛ

Борьба продолжалась около минуты, в ходе которой Морелли сумел повалить Лукина на лед. Судьи незамедлительно вмешались в ситуацию, назначив обоим хоккеистам по пять минут штрафа за грубую игру. Несмотря на инцидент, матч продолжился согласно регламенту. Игроки пожали друг другу руки после драки.