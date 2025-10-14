Минское «Динамо» дома разгромило «Торпедо»

У хозяев 3 очка набрал Сергей Кузнецов (2+1), по 2 очка набрали Сэм Энас (2+0), Станислав Галиев (2+0), Андрей Стась (0+2) Тай Смит (0+2) и Даниил Сотишвили (0+2), также шайбу забросил Кристиан Хенкель. У нижегородцев единственный гол на счету Алексея Кручинина.
«Динамо» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с 19 очками — на 3-й строчке «Запада».
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
14.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Исаков
Вратари
Василий Демченко
Иван Кульбаков
1-й период
01:24
Кристиан Хенкель
(Андрей Стась, Сергей Кузнецов)
09:44
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
10:58
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Тай Смит)
12:07
9495
3-й период
41:11
Бобби Нарделла
43:11
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Николас Мелош)
46:26
Кристиан Хенкель
48:18
Алексей Кручинин
(Богдан Конюшков, Никита Рожков)
48:59
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
56:18
Станислав Галиев
58:49
Сергей Кузнецов
(Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили)
Статистика
Динамо Мн
Торпедо
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит