Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
15.10
Вашингтон
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.31
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
15.10
Монреаль
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.32
П2
3.05
Хоккей. НХЛ
15.10
Рейнджерс
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.85
X
4.34
П2
2.14
Хоккей. НХЛ
15.10
Торонто
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.53
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
15.10
Калгари
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.42
П2
1.95
Хоккей. НХЛ
15.10
Даллас
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.61
П2
3.56
Хоккей. НХЛ
15.10
Сан-Хосе
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
4.29
X
4.92
П2
1.67
Хоккей. НХЛ
15.10
Анахайм
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.12
X
4.62
П2
2.86
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
3
:
Динамо М
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
7
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Барыс
3
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
5
:
Авангард
8
П1
X
П2

Минское «Динамо» дома разгромило «Торпедо»

Минское «Динамо» на своем льду обыграло «Торпедо» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 7:1.

Источник: КХЛ

У хозяев 3 очка набрал Сергей Кузнецов (2+1), по 2 очка набрали Сэм Энас (2+0), Станислав Галиев (2+0), Андрей Стась (0+2) Тай Смит (0+2) и Даниил Сотишвили (0+2), также шайбу забросил Кристиан Хенкель. У нижегородцев единственный гол на счету Алексея Кручинина.

«Динамо» с 18 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции, «Торпедо» с 19 очками — на 3-й строчке «Запада».

Динамо Мн
7:1
3:0, 0:0, 4:1
Торпедо
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
14.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Алексей Исаков
Вратари
Василий Демченко
Иван Кульбаков
1-й период
01:24
Кристиан Хенкель
(Андрей Стась, Сергей Кузнецов)
09:44
Сергей Кузнецов
(Андрей Стась, Даниил Сотишвили)
10:58
Станислав Галиев
(Вадим Шипачев, Тай Смит)
12:07
9495
3-й период
41:11
Бобби Нарделла
43:11
Сэм Энас
(Ксавье Уэлле, Николас Мелош)
46:26
Кристиан Хенкель
48:18
Алексей Кручинин
(Богдан Конюшков, Никита Рожков)
48:59
Сэм Энас
(Виталий Пинчук, Тай Смит)
56:18
Станислав Галиев
58:49
Сергей Кузнецов
(Никита Пышкайло, Даниил Сотишвили)
Статистика
Динамо Мн
Торпедо
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Алексей Васильев
(Россия, Санкт-Петербург)
Главный судья
Евгений Кочетов
(Россия, Санкт-Петербург)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит