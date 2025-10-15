Ричмонд
Дубли Гутика и Старкова помогли «Адмиралу» разгромить «Ладу» в матче КХЛ

«Адмирал» дома одержал победу 6:1 над тольяттинской «Ладой» в матче КХЛ.

Источник: Пресс-служба ХК "Адмирал"

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. «Адмирал» из Владивостока дома одержал крупную победу над тольяттинской «Ладой» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча прошла во Владивостоке и завершилась победой хозяев со счетом 6:1 (2:0, 1:1, 3:0). Дублями в составе «Адмирала» отметились Даниил Гутик (8-я и 44-я минуты) и Степан Старков (12 и 57), по шайбе забросили Кайл Олсон (39) и Либор Шулак (42). Единственную шайбу «Лады» забросил Андрей Обидин (28).

Гутик и Старков также отдали по две голевые передачи, набрав по четыре очка, а форвард Павел Шэн оформил ассистентский хет-трик.

«Адмирал» (14 очков), одержавший третью победу подряд, занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции. «Лада» (10) располагается на десятой строчке на Западе.

В следующем матче «Адмирал» примет столичный «Спартак», а «Лада» в гостях сыграет с хабаровским «Амуром». Обе встречи пройдут 17 октября.

Адмирал
6:1
2:0, 1:1, 3:0
Лада
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2025, 12:30 (МСК UTC+3)
Фетисов Арена, 5455 зрителей
Главные тренеры
Леонид Тамбиев
Павел Десятков
Вратари
Адам Хуска
Иван Бочаров
1-й период
04:14
Даниил Гутик
07:08
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Степан Старков)
11:40
Степан Старков
(Даниил Гутик, Павел Шэн)
2-й период
27:48
Андрей Обидин
(Данил Башкиров, Артем Земченок)
38:59
Кайл Олсон
(Игорь Гераськин)
3-й период
41:21
Либор Шулак
(Семен Кошелев, Игорь Гераськин)
43:51
Даниил Гутик
(Павел Шэн, Степан Старков)
56:12
Степан Старков
(Даниил Гутик, Георгий Солянников)
Статистика
Адмирал
Лада
Штрафное время
2
0
Голы в большинстве
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Виктор Гашилов
(Россия, Пермь)
Главный судья
Антон Гофман
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит