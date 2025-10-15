«Трактор» буксует на старте регулярки. Что происходит с финалистом прошлого сезона?

Подбор защитников в клубе из Челябинска, который претендует на решение серьезных задач, не впечатляет. Да, есть яркие атакующие игроки в линии обороны, такие как Григорий Дронов и Джордан Гросс, — не хватает тех, кто умеет разрушать. Есть Сергей Телегин, который способен справляться с этой задачей. Но одного защитника с таким функционалом недостаточно. Можно еще выделить Арсения Коромыслова. Кажется, у этого парня неплохие перспективы: он может отлично подключиться к атаке и при этом неплохо ведет борьбу, не упуская возможность провести силовой прием.