«Трактор» буксует на старте регулярки. Что происходит с финалистом прошлого сезона?

На прошлой неделе «Трактор» прервал череду поражений, которая насчитывала четыре матча. После «Барыса» команда Бенуа Гру победила «Локомотив». Но эти результаты не внушали глобального оптимизма. Во вторник «Трактор» уступил «Авангарду». До домашней серии челябинцы были на выезде, где не одержали ни одной победы. Однако в матчах с московским «Динамо» и «Шанхай Дрэгонс» команда Гру уступила за пределами основного времени. Итог поездки — два очка из восьми возможных.
Явно не таких результатов ждут фанаты и руководство от команды, которая в прошлом сезоне вышла в финал Кубка Гагарина. Даже после волевой победы «Трактора» над «Барысом» и, казалось бы, уверенной над «Локомотивом» поводов для радости у команды не так много. Дело не в конкретном поражении от «Авангарда» — в некоторых матчах челябинцы выглядели ужасно. В чем же причины?
«Трактор» плох в первых периодах
По игре в первых периодах «Трактор» занимает 17-ю строчку в лиге. Ниже только клубы, которые не попадают в зону плей-офф, за исключением «Барыса». Несмотря на седьмое место «Востока», по стартовым отрезкам клуб из Казахстана — один из худших в КХЛ.
Трудности при игре в первом периоде сохранились еще с прошлого чемпионата. Со второй половины сезона-24/25 «Трактор» плохо начинал матчи. Затем эта проблема перенеслась и на плей-офф. В противовес — у команды Гру был козырь. «Трактор» по ходу игр заметно прибавлял и совершал камбэки в оставшееся время. В этом сезоне переворачивать матчи удается заметно реже. Хотя несколько раз Ливо и Григоренко подарили Челябинску очки в играх с московским «Динамо», «Шанхаем» и «Барысом», затягивая дело до овертаймов.
Еще в конце прошлой регулярки Гру заявлял на послематчевых пресс-конференциях: от этой традиции нужно избавляться. Прошло время, но ничего не изменилось — это тревожный звоночек для команды. Такое начало матчей со стороны «Трактора» ни к чему хорошему не приводит. Невозможно постоянно рассчитывать на героические камбэки.
Основной вратарь не выручает
Речь идет о Крисе Дригере. По информации «СЭ», зарплата голкипера составляет 70 млн. В лиге получает больше лишь Зак Фукале, который в межсезонье перешел в минское «Динамо» из «Трактора». Пока что Крис и близко не играет на свой контракт. Хотя старт у легионера в «Тракторе» был многообещающим.
«Трактор» начал сезон матчем за Кубок Открытия с «Локомотивом». Ту игру Дригер не «засушил», конечно, но провел на очень солидном уровне. Благодаря его спасениям челябинцы уступили лишь в серии буллитов, хотя преимущество ярославцев было внушительным.
После матча многие эксперты отмечали нестандартную манеру игры легионера. Дригер практически не выкатывался из площади ворот, но это не мешало ему справляться с опасными атаками «Локомотива». Хотя уже в серии послематчевых бросков сложилось впечатление, что подопечные Боба Хартли раскусили стиль канадца, реализовав две попытки из трех, и одержали победу.
Однако в следующих восьми играх, которые Дригер начинал в старте, он выдал лишь один хороший матч. В середине сентября «Трактор» одержал «сухую» победу над «Автомобилистом», а Крис отразил 29 бросков. После этого выдающихся встреч в исполнении канадского вратаря не было — скорее только провальные.
Глобальные выводы по Дригеру руководству «Трактора» делать рано. Не совсем понятно, с чем связана такая плохая игра легионера. Возможно, тренеры соперников здорово разбирают канадца, акцентируя внимание на том, что Дригер глубоко действует в воротах. Может быть, дело в адаптации, которая заметно затянулась и сказывается на результатах команды.
В любом случае если менеджмент «Трактора» подписал Криса на большие деньги, то генеральный менеджер прекрасно анализировал и разбирал его игру за океаном. Голкиперу нужно дать еще несколько шансов. Тем более Дригер в матчах с «Локомотивом» и «Автомобилистом» показал, что он способен действовать на высоком уровне. Осталось лишь найти причину, почему такие игры — разовая акция.
Гру нервничает
Благодаря интересному сериалу «Камеру убери» есть возможность окунуться в раздевалку «Трактора» и послушать установки Гру как во время перерывов, так и до начала или после окончания матча. Что мы видим? Уже во втором матче сезона против «Барыса» тренер в перерыве пинает мусорный бак и хлопает дверью, чтобы достучаться до игроков.
Возможно, это такой тактический ход, благодаря которому Гру специально заводит парней, но верится в это не особо. И больше похоже на то, что уже на старте регулярного чемпионата у канадца действительно не выдержали нервы.
Отсутствие постоянных сочетаний также свидетельствует о метаниях Гру. Да, постоянная ротация троек нападения приносила пользу «Трактору» в прошлом сезоне. Гру даже успешно менял сочетания по ходу плей-офф. При этом в нападении были устойчивые связки, которые практически ни при каких обстоятельствах не разрушали. Например, Шабанов — Кадейкин и Кравцов — Светлаков. Но в этом сезоне таких сочетаний нет.
«Трактор» уже провел четверть игр регулярного чемпионата, а Гру так и не нашел ни одной стабильной связки в нападении. Да, есть лидеры, объединение которых в одну тройку может спасти матч в концовке, но уже в следующей игре они взаимодействуют плохо, и тренер вновь собирает новые сочетания. Для зарождения «химии» требуется время, которое Гру не дает, чтобы форварды притерлись друг к другу.
Оборона требует усиления
Получив восемь шайб от «Авангарда», «Трактор» опустился на последнее место в лиге по пропущенным голам. За 16 игр у челябинцев их 54. На пресс-конференции после разгрома Гру сказал следующее: «Наша игра в обороне стала лучше». Подразумевается отрезок со старта чемпионата до его четверти. Кто-то расценивает это как абсурдное заявление, но Гру прав.
Если пристально наблюдать за игрой челябинцев в обороне, то заметить тактический прокол будет не так просто. Шайбы в ворота «Трактора», как правило, приходят из-за индивидуальных ошибок: неточных передач, потерь в своей зоне или ляпов голкиперов. Глобальные претензии предъявить тренерскому штабу Челябинска с точки зрения построения обороны будет тяжело. А в чем же тогда кроется проблема? В селекции.
Подбор защитников в клубе из Челябинска, который претендует на решение серьезных задач, не впечатляет. Да, есть яркие атакующие игроки в линии обороны, такие как Григорий Дронов и Джордан Гросс, — не хватает тех, кто умеет разрушать. Есть Сергей Телегин, который способен справляться с этой задачей. Но одного защитника с таким функционалом недостаточно. Можно еще выделить Арсения Коромыслова. Кажется, у этого парня неплохие перспективы: он может отлично подключиться к атаке и при этом неплохо ведет борьбу, не упуская возможность провести силовой прием.
Логан Дэй, Федор Крощинский — не те хоккеисты, которые должны получать игровое время в топ-4 клуба — претендента на Кубок Гагарина. У каждого есть свои сильные стороны. Дэй в этом сезоне заблокировал больше всех бросков в «Тракторе», однако его брали совершенно на другую роль. Крощинский — перспективный и габаритный защитник, который может вступиться за партнера или провести мощный силовой прием, но этого недостаточно, чтобы играть в команде, которая стремится к чемпионству. А Андрей Прибыльский и молодой Доминик Миканович пока не соответствуют уровню «Трактора».
Пока у «Трактора» хватает проблем — но времени для их исправления у опытной команды достаточно. Челябинским фанатам остается верить, что Гру найдет выход из этой непростой ситуации, но помочь ему в этом должен Алексей Волков, усилив оборону.
Никита Нечаев