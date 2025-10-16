ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ

Матч в Ярославле закончился со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Максим Шалунов (34-я и 54-я минуты), по голу у Байрона Фрэза (вторая минута) и Никиты Кирьянова (20). У ЦСКА забил Денис Зернов (26).
ЦСКА 18 сентября проиграл «Локомотиву» в Москве со счетом 1:5.
Никитин, признанный лучшим тренером КХЛ в прошлом сезоне, в июне расторг действовавший до 2027 года контракт с «Локомотивом» и возглавил ЦСКА.
«Локомотив» под руководством Боба Хартли лидирует в Западной конференции, а ЦСКА проиграл три матча подряд и идет девятым.
В параллельном матче череповецкая «Северсталь» победила екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0.
Боб Хартли
Игорь Никитин
Даниил Исаев
Дмитрий Гамзин
01:19
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Александр Елесин)
14:20
Прохор Полтапов
19:34
Никита Кирьянов
(Алексей Береглазов, Рихард Паник)
25:02
Денис Зернов
(Дмитрий Бучельников)
32:06
Колби Уильямс
33:10
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
53:55
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
58:03
Павел Красковский
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит