ЦСКА снова уступил «Локомотиву», у которого забрал лучшего тренера КХЛ

Московский ЦСКА второй раз за месяц уступил в чемпионате КХЛ ярославскому «Локомотиву», который в прошлом году привел к победе в Кубке Гагарина нынешний тренер армейцев Игорь Никитин.

Матч в Ярославле закончился со счетом 4:1. У победителей дубль оформил Максим Шалунов (34-я и 54-я минуты), по голу у Байрона Фрэза (вторая минута) и Никиты Кирьянова (20). У ЦСКА забил Денис Зернов (26).

ЦСКА 18 сентября проиграл «Локомотиву» в Москве со счетом 1:5.

Никитин, признанный лучшим тренером КХЛ в прошлом сезоне, в июне расторг действовавший до 2027 года контракт с «Локомотивом» и возглавил ЦСКА.

«Локомотив» под руководством Боба Хартли лидирует в Западной конференции, а ЦСКА проиграл три матча подряд и идет девятым.

В параллельном матче череповецкая «Северсталь» победила екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 2:0.

Локомотив
4:1
2:0, 1:1, 1:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
Арена-2000, 8011 зрителей
Главные тренеры
Боб Хартли
Игорь Никитин
Вратари
Даниил Исаев
Дмитрий Гамзин
1-й период
01:19
Байрон Фрэз
(Никита Кирьянов, Александр Елесин)
14:20
Прохор Полтапов
19:34
Никита Кирьянов
(Алексей Береглазов, Рихард Паник)
2-й период
25:02
Денис Зернов
(Дмитрий Бучельников)
32:06
Колби Уильямс
33:10
Максим Шалунов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
3-й период
53:55
Максим Шалунов
(Максим Березкин, Артур Каюмов)
58:03
Павел Красковский
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Штрафное время
2
4
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Денис Наумов
(Россия, Тольятти)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит