Что же творится с голами в Питере? Теперь судьи отменили две шайбы СКА, у Ларионова 6 поражений в 7 матчах

СКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3 Б). Петербургский клуб потерпел шестое поражение в последних семи встречах. Единственную победу в этом промежутке армейцы одержали в скандальном матче с «Автомобилистом» (2:1) два дня назад — тогда судьи засчитали гол, которого не было. Теперь же произошла другая ситуация — в третьем периоде арбитры отменили две заброшенные шайбы команды Игоря Ларионова.
Как прошел матч
Счет в матче открыли хозяева — отличился канадец Джозеф Бландизи, для которого этот гол стал третьим в сезоне. Гости же отыгрались в концовке второго периода, когда получили право на реализацию большинства. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Данил Юртайкин, приближающийся к графику в одно результативное действие за игру: на его счету стало 15 (5+10) очков в 16 встречах.
В третьей 20-минутке «Нефтехимик» остался в меньшинстве из-за удаления форварда Дамира Жафярова. Защитник СКА Тревор Мерфи бросил по воротам, шайба отскочила от лицевого борта, ударилась о спину голкипера Филиппа Долганова, покатилась к воротам, но не зашла за линию. При этом судьи изначально гол засчитали, но после видеопросмотра отменили взятие ворот.
А спустя две минуты нижнекамцы устремились в контратаку и вышли вперед — отметился Никита Хоружев, а передачу партнеру отдал Жафяров, перехвативший шайбу в своей зоне.
У СКА оставалось мало времени, чтобы отыграться, и Игорь Ларионов принял решение заменить вратаря на шестого полевого. Тактика оправдалась — почти сразу забросили шайбу, автором которой снова стал Мерфи. Однако позднее выяснилось, что канадец за несколько секунд до взятия ворот сыграл высоко поднятой клюшкой — арбитры вновь отменили гол петербургской команды.
Слегка шокированные произошедшим петербуржцы продолжили играть без голкипера и все-таки успели отыграться за 33 секунды до финальной сирены — цифры 2:2 на табло установил Матвей Короткий.
В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов решающую попытку исполнил форвард гостей Герман Точилкин.
Шайбы в Петербурге то засчитывают, то отменяют
Судя по реакции в Telegram-канале СКА, в клубе остались недовольны первой незасчитанной шайбой Мерфи.
При этом еще два дня назад судейское решение, наоборот, было принято в пользу армейцев, когда арбитр видеоповторов Максим Гордиенко засчитал победный гол Андрея Педана в ворота «Автомобилиста».
Тогда после игры департамент судейства КХЛ заявил, что шайба Педана была засчитана ошибочно, так как влетела в ворота с внешней стороны сетки, а Гордиенко пожизненно отстранен за то, что не удостоверился в правильности взятия ворот.
У СКА сейчас дела идут не самым лучшим образом. Поражение от «Нефтехимика» стало для петербуржцев шестым в семи последних матчах. Команда Игоря Ларионова набрала 16 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик», напротив, прервал серию из пяти поражений и располагается на шестой строчке «Востока», имея 17 баллов после 16 игр.
Леонид Ларин