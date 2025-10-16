Что же творится с голами в Питере? Теперь судьи отменили две шайбы СКА, у Ларионова 6 поражений в 7 матчах

СКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3 Б). Петербургский клуб потерпел шестое поражение в последних семи встречах. Единственную победу в этом промежутке армейцы одержали в скандальном матче с «Автомобилистом» (2:1) два дня назад — тогда судьи засчитали гол, которого не было. Теперь же произошла другая ситуация — в третьем периоде арбитры отменили две заброшенные шайбы команды Игоря Ларионова.