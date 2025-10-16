Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
перерыв
Баффало
5
:
Оттава
2
Все коэффициенты
П1
1.05
X
15.00
П2
49.00
Хоккей. НХЛ
перерыв
Детройт
2
:
Флорида
1
Все коэффициенты
П1
1.67
X
3.70
П2
7.00
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.30
П2
1.90
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Юта
:
Калгари
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
СКА
2
:
Нефтехимик
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
4
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
2
:
Автомобилист
0
П1
X
П2

Что же творится с голами в Питере? Теперь судьи отменили две шайбы СКА, у Ларионова 6 поражений в 7 матчах

«Нефтехимик» победил на Неве впервые с 2019-го.

Источник: ХК СКА

СКА в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ уступил нижнекамскому «Нефтехимику» (2:3 Б). Петербургский клуб потерпел шестое поражение в последних семи встречах. Единственную победу в этом промежутке армейцы одержали в скандальном матче с «Автомобилистом» (2:1) два дня назад — тогда судьи засчитали гол, которого не было. Теперь же произошла другая ситуация — в третьем периоде арбитры отменили две заброшенные шайбы команды Игоря Ларионова.

Неделя 7, 15.10.2025, 19:30
СКА
2
Нефтехимик
3

Как прошел матч

Счет в матче открыли хозяева — отличился канадец Джозеф Бландизи, для которого этот гол стал третьим в сезоне. Гости же отыгрались в концовке второго периода, когда получили право на реализацию большинства. Автором заброшенной шайбы стал нападающий Данил Юртайкин, приближающийся к графику в одно результативное действие за игру: на его счету стало 15 (5+10) очков в 16 встречах.

В третьей 20-минутке «Нефтехимик» остался в меньшинстве из-за удаления форварда Дамира Жафярова. Защитник СКА Тревор Мерфи бросил по воротам, шайба отскочила от лицевого борта, ударилась о спину голкипера Филиппа Долганова, покатилась к воротам, но не зашла за линию. При этом судьи изначально гол засчитали, но после видеопросмотра отменили взятие ворот.

А спустя две минуты нижнекамцы устремились в контратаку и вышли вперед — отметился Никита Хоружев, а передачу партнеру отдал Жафяров, перехвативший шайбу в своей зоне.

У СКА оставалось мало времени, чтобы отыграться, и Игорь Ларионов принял решение заменить вратаря на шестого полевого. Тактика оправдалась — почти сразу забросили шайбу, автором которой снова стал Мерфи. Однако позднее выяснилось, что канадец за несколько секунд до взятия ворот сыграл высоко поднятой клюшкой — арбитры вновь отменили гол петербургской команды.

Слегка шокированные произошедшим петербуржцы продолжили играть без голкипера и все-таки успели отыграться за 33 секунды до финальной сирены — цифры 2:2 на табло установил Матвей Короткий.

В овертайме команды победителя не выявили, а в серии буллитов решающую попытку исполнил форвард гостей Герман Точилкин.

Шайбы в Петербурге то засчитывают, то отменяют

Судя по реакции в Telegram-канале СКА, в клубе остались недовольны первой незасчитанной шайбой Мерфи.

При этом еще два дня назад судейское решение, наоборот, было принято в пользу армейцев, когда арбитр видеоповторов Максим Гордиенко засчитал победный гол Андрея Педана в ворота «Автомобилиста».

Тогда после игры департамент судейства КХЛ заявил, что шайба Педана была засчитана ошибочно, так как влетела в ворота с внешней стороны сетки, а Гордиенко пожизненно отстранен за то, что не удостоверился в правильности взятия ворот.

У СКА сейчас дела идут не самым лучшим образом. Поражение от «Нефтехимика» стало для петербуржцев шестым в семи последних матчах. Команда Игоря Ларионова набрала 16 очков и занимает 8-е место в таблице Западной конференции. «Нефтехимик», напротив, прервал серию из пяти поражений и располагается на шестой строчке «Востока», имея 17 баллов после 16 игр.

Леонид Ларин