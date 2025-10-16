Взлет «Драконов»: как китайскому клубу удалось выбиться в лидеры КХЛ

— Ошибка арбитра, он понес за это наказание. Поэтому идем дальше. Не слишком ли сурово отстранять пожизненно? Ну, а как? Команда не получила два очка. Будем думать дальше. Суровое, а как? Думаю, время пройдет и можно будет по-новому рассмотреть этот вопрос. А сейчас, конечно, надо, чтобы таких ошибок не было. Тем более при сегодняшней аппаратуре можно было спокойно посмотреть и увидеть. Первое решение правильное, а там будет видно, — отметил «Известиям» вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.