Взлет «Драконов»: как китайскому клубу удалось выбиться в лидеры КХЛ

Старт регулярки КХЛ получается богатым на события. Скандал с неправильно засчитанной шайбой СКА и пожизненным отстранением видеосудьи, кризис грандов — СКА и ЦСКА, большие проблемы «Салавата Юлаева» и сенсационное лидерство «Шанхая» на Западе. Подробнее о главных событиях Лиги — в материале «Известий».
Судейский скандал
Скандалом, или скорее конфузом, завершился матч регулярного чемпионата между СКА и «Автомобилистом». При равной и относительно скучной игре петербуржцы на 46-й минуте вышли вперед. Защитник Андрей Педан получил шайбу на синей линии и нанес бросок в сторону ворот. Голкипер Аликин не дотянулся до шайбы, летевшей в ближний угол: она оказалась в сетке, и этот гол стал победным для СКА.
Уже когда шла пресс-конференция главного тренера армейцев Игоря Ларионова, департамент судейства КХЛ выпустил пресс-релиз. «На 46-й минуте матча после броска защитника Андрея Педана шайба не пересекла линию ворот. Судья видеоповторов на ледовой арене, согласно процедуре, должен был удостовериться в правильности взятия ворот во время 60-секундой паузы и только после этого потушить оранжевый фонарь. Данный специалист пожизненно отстранен от работы на матчах КХЛ», — говорилось в сообщении.
Отметим, что судьи системы «Видеогол» обязаны смотреть каждое взятие ворот, даже если шайба влетела в сетку очевидным образом и ни у кого не возникает вопросов о правильности гола. Почему этого не было сделано — загадка. По трансляции из Ледового дворца неочевидно, как шайба побывала в воротах. Но это отдельная тема — в этом сезоне качество показа из Санкт-Петербурга заметно ухудшилось. При этом как минимум с двух технических камер той самой системы «Видеогол» отчетливо видно, что пущенная Педаном шайба не попадает в створ ворот.
Получается, что екатеринбуржцы должны были заработать как минимум одно очко. Не дай бог «Автомобилисту» не хватит этого балла в конце регулярки. Тогда случившийся казус обретет новый смысл.
— Ошибка арбитра, он понес за это наказание. Поэтому идем дальше. Не слишком ли сурово отстранять пожизненно? Ну, а как? Команда не получила два очка. Будем думать дальше. Суровое, а как? Думаю, время пройдет и можно будет по-новому рассмотреть этот вопрос. А сейчас, конечно, надо, чтобы таких ошибок не было. Тем более при сегодняшней аппаратуре можно было спокойно посмотреть и увидеть. Первое решение правильное, а там будет видно, — отметил «Известиям» вице-президент по развитию КХЛ Валерий Каменский.
Первое место «Шанхая»
«Шанхай» забрался на первую строчку на «Западе». Солидный и весьма неожиданный результат. Под руководством Жерара Галлана здорово прогрессируют игроки, не пригодившиеся другим клубам: Борна Рендулич, Ник Меркли, Никита Попугаев, Райан Спунер и Андрей Кареев. «Шанхай» превосходит все летние ожидания и не перестает удивлять. Несколько крепких новичков могут сделать «Драконов» реальными претендентами на Кубок Гагарина. Пока же такое заявление будет считаться авансом.
У китайского клуба в последнее время амбиции стали максимально высокими. «Шанхай» уступает некоторым конкурентам по качеству состава, но на деле всё иначе. Галлан научил команду играть в эффективный хоккей. Записать «Дрэгонс» в число середняков рука не поднимается. Вряд ли «Шанхай» со временем разочарует. Этот проект способен удивить весной. Как минимум проход в полуфинал розыгрыша плей-офф уже не будет считаться сюрпризом.
СКА и ЦСКА — в нижней половине таблицы
Армейские клубы когда-то считались в КХЛ главными претендентами на трофей. Видеть СКА и ЦСКА на нынешних позициях в турнирной таблице очень непривычно. При этом и предпосылок к такому развитию событий вроде бы не было. Составы у обеих команд приличные. Но проблематика у невских и московских армейцев совершенно разная. Только ведет она к почти одинаковым результатам.
Если у СКА основные сложности заключаются в отношении к делу и коммуникации тренерского штаба с игроками, то состав ЦСКА банально не подходит под требования Игоря Никитина. Столичной команде выйти из кризиса будет попроще — для этого специалист должен немного поменять свои представления о хоккее и встроить звезд в свою систему. Проблемы петербуржцев же выглядят скорее комплексными. Игорь Ларионов пока не справляется со своими прямыми обязанностями. На длинной дистанции СКА все-таки начнет набирать очки. Свет в конце тоннеля прослеживается что у тех, что у других. Ресурсов для выхода из непростой ситуации достаточно.
«Салават Юлаев» осел на последней строчке «Востока»
«Салават Юлаев» в последних матчах бьется об стенку. Уже сейчас очевидно, что привычный тренерский стиль Виктора Козлова не подходит обновленной команде. Этот факт осознает и сам специалист. В ближайшее время можно ожидать с его стороны смелых решений. «Салавату Юлаеву» в игровом плане нужны перемены. Нынешнее положение дел в клубе выглядит грустным, если посмотреть на историю и статус организации. Болельщики и сами игроки точно не заслуживают таких страданий.
Глупо винить в происходящем руководство «Салавата» и людей, имеющих непосредственное отношение к уфимской команде. Все всё понимают. У главного бренда Башкирии остается единственная реальная поддержка в виде «Роснефти». Республике хоккей, к сожалению, не особо интересен. Менеджмент «Салавата Юлаева» может рассчитывать только на себя. Кое-какие предпосылки к исправлению турнирного положения скоро появятся. Состав позволяет «Салавату» спокойно попадать в плей-офф. Клуб продолжает искать опции для усиления на рынке. Два крепких легионера быстро изменят ситуацию к лучшему. Но их сперва надо найти и уговорить приехать в столицу Башкирии.
Автор: Радмир Сахибгареев
