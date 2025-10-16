Ларионов: «Поблагодарил ребят, что несмотря на звонки из какой-то комнаты, нашли силы сравнять счет»

Армейцы в Санкт-Петербурге проиграли со счетом 2:3 (Б). В третьем периоде судьи после видеопросмотров отменили два гола хозяев.
«Интересный, увлекательный матч с изобилием моментов, ошибок, плохих решений. Ребят поблагодарил, что, несмотря на все эти звонки, которые шли из какой-то комнаты, не знаю, как она называется, нашли в себе силы и сравняли счет. Спасли очко, хотя должны были взять два. Это мое мнение, после первого периода я не видел вообще проблем ни с чем. Но как случилось, так случилось.
Печально, что мы продолжаем дарить соперникам моменты и голы. Позитив остается в том, что команда продолжала бороться, нашла в себе силы, забила два гола, которые не засчитали, забила третий гол. Это радует.
Не все так плохо. Вытащить игру, когда все остальное против тебя — забитые голы не засчитаны, второй гол — просто грубейшая ошибка, — за характер, стремление вытащить матч и порадовать болельщиков, конечно, похвала», — заявил Ларионов на пресс-конференции.
Игорь Ларионов
Игорь Гришин
Артемий Плешков
(00:00-63:14)
Филипп Долганов
(00:00-64:55)
Ярослав Озолин
(65:00-65:00)
18:11
Джозеф Бландизи
(Николай Голдобин, Андрей Педан)
19:00
Сергей Плотников
36:36
Игорь Ларионов
36:43
Данил Юртайкин
(Владислав Барулин, Динар Хафизуллин)
43:20
Валентин Зыков
52:43
Дамир Жафяров
54:52
Никита Хоружев
(Дамир Жафяров)
59:27
Матвей Короткий
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
61:38
Кирилл Капустин
победный бросок: Герман Точилкин
(Нефтехимик)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
