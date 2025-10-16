Ларионов: «Поблагодарил ребят, что несмотря на звонки из какой-то комнаты, нашли силы сравнять счет»

«Интересный, увлекательный матч с изобилием моментов, ошибок, плохих решений. Ребят поблагодарил, что, несмотря на все эти звонки, которые шли из какой-то комнаты, не знаю, как она называется, нашли в себе силы и сравняли счет. Спасли очко, хотя должны были взять два. Это мое мнение, после первого периода я не видел вообще проблем ни с чем. Но как случилось, так случилось.



Печально, что мы продолжаем дарить соперникам моменты и голы. Позитив остается в том, что команда продолжала бороться, нашла в себе силы, забила два гола, которые не засчитали, забила третий гол. Это радует.



Не все так плохо. Вытащить игру, когда все остальное против тебя — забитые голы не засчитаны, второй гол — просто грубейшая ошибка, — за характер, стремление вытащить матч и порадовать болельщиков, конечно, похвала», — заявил Ларионов на пресс-конференции.