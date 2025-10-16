Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
12:30
Адмирал
:
Ак Барс
Все коэффициенты
П1
4.90
X
5.03
П2
1.56
Хоккей. КХЛ
19:00
Локомотив
:
Динамо Мн
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.20
П2
2.82
Хоккей. КХЛ
19:30
Нефтехимик
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.87
X
4.30
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
4.26
X
4.63
П2
1.74
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
3
:
Сент-Луис
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
3
:
Баффало
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
6
:
Бостон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
1
:
Оттава
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Монреаль
4
:
Миннесота
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Сан-Хосе
1
П1
X
П2

Ларионов: «Поблагодарил ребят, что несмотря на звонки из какой-то комнаты, нашли силы сравнять счет»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Нефтехимика» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Источник: РИА "Новости"

Армейцы в Санкт-Петербурге проиграли со счетом 2:3 (Б). В третьем периоде судьи после видеопросмотров отменили два гола хозяев.

«Интересный, увлекательный матч с изобилием моментов, ошибок, плохих решений. Ребят поблагодарил, что, несмотря на все эти звонки, которые шли из какой-то комнаты, не знаю, как она называется, нашли в себе силы и сравняли счет. Спасли очко, хотя должны были взять два. Это мое мнение, после первого периода я не видел вообще проблем ни с чем. Но как случилось, так случилось.

Печально, что мы продолжаем дарить соперникам моменты и голы. Позитив остается в том, что команда продолжала бороться, нашла в себе силы, забила два гола, которые не засчитали, забила третий гол. Это радует.

Не все так плохо. Вытащить игру, когда все остальное против тебя — забитые голы не засчитаны, второй гол — просто грубейшая ошибка, — за характер, стремление вытащить матч и порадовать болельщиков, конечно, похвала», — заявил Ларионов на пресс-конференции.

СКА
2:3
1:0, 0:1, 1:1, 0:0
Б
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
15.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
Ледовый дворец, 10268 зрителей
Главные тренеры
Игорь Ларионов
Игорь Гришин
Вратари
Артемий Плешков
(00:00-63:14)
Филипп Долганов
(00:00-64:55)
Ярослав Озолин
(65:00-65:00)
1-й период
18:11
Джозеф Бландизи
(Николай Голдобин, Андрей Педан)
19:00
Сергей Плотников
2-й период
36:36
Игорь Ларионов
36:43
Данил Юртайкин
(Владислав Барулин, Динар Хафизуллин)
3-й период
43:20
Валентин Зыков
52:43
Дамир Жафяров
54:52
Никита Хоружев
(Дамир Жафяров)
59:27
Матвей Короткий
(Тревор Мерфи, Марат Хайруллин)
Овертайм
61:38
Кирилл Капустин
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Герман Точилкин
(Нефтехимик)
Статистика
СКА
Нефтехимик
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Главный судья
Сергей Юдаков
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит