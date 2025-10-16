«Ак Барс» одержал шестую подряд победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Галимов (19-я минута), Митчелл Миллер (38), Кирилл Семенов (55) и Владимир Алистров (59). У «Сибири» шайбу забросил Илья Люзенков (26).