«Ак Барс» одержал шестую подряд победу в КХЛ

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Галимов (19-я минута), Митчелл Миллер (38), Кирилл Семенов (55) и Владимир Алистров (59). У «Сибири» шайбу забросил Илья Люзенков (26).
«Ак Барс» одержал шестую победу кряду в чемпионате и поднялся на третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. «Сибирь» (14 очков) располагается на десятом месте.
В следующем матче чемпионата «Сибирь» 21 октября примет магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» тремя днями ранее на выезде сыграет против астанинского «Барыса».
Вячеслав Буцаев
Анвар Гатиятулин
Луи Доминге
Михаил Бердин
03:55
Ярослав Беляков
08:31
Командный штраф
10:44
Владимир Ткачев
10:44
Кирилл Семенов
18:00
Артем Галимов
(Алексей Марченко, Брэндон Биро)
25:50
Илья Люзенков
(Егор Аланов, Владислав Кара)
37:32
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
40:28
Скотт Уилсон
54:35
Кирилл Семенов
(Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов)
57:38
Архип Неколенко
58:45
Владимир Алистров
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит