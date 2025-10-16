Ричмонд
«Ак Барс» одержал шестую подряд победу в КХЛ

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Казанский «Ак Барс» на выезде обыграл новосибирскую «Сибирь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча, прошедшая в Новосибирске, завершилась со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) в пользу гостей, в составе которых отличились Артем Галимов (19-я минута), Митчелл Миллер (38), Кирилл Семенов (55) и Владимир Алистров (59). У «Сибири» шайбу забросил Илья Люзенков (26).

«Ак Барс» одержал шестую победу кряду в чемпионате и поднялся на третью позицию в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 21 очко. «Сибирь» (14 очков) располагается на десятом месте.

В следующем матче чемпионата «Сибирь» 21 октября примет магнитогорский «Металлург», «Ак Барс» тремя днями ранее на выезде сыграет против астанинского «Барыса».

Сибирь
1:4
0:1, 1:1, 0:2
Ак Барс
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2025, 15:30 (МСК UTC+3)
Сибирь-Арена, 11443 зрителя
Главные тренеры
Вячеслав Буцаев
Анвар Гатиятулин
Вратари
Луи Доминге
Михаил Бердин
1-й период
03:55
Ярослав Беляков
08:31
Командный штраф
10:44
Владимир Ткачев
10:44
Кирилл Семенов
18:00
Артем Галимов
(Алексей Марченко, Брэндон Биро)
2-й период
25:50
Илья Люзенков
(Егор Аланов, Владислав Кара)
37:32
Митчелл Миллер
(Никита Лямкин, Кирилл Семенов)
3-й период
40:28
Скотт Уилсон
54:35
Кирилл Семенов
(Дмитрий Яшкин, Александр Барабанов)
57:38
Архип Неколенко
58:45
Владимир Алистров
(Артем Галимов, Илья Сафонов)
Статистика
Сибирь
Ак Барс
Штрафное время
10
2
Игра в большинстве
0
4
Голы в большинстве
0
1
Судейская бригада
Главный судья
Иван Фатеев
(Россия, Московская область)
Главный судья
Вячеслав Шувалов
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит