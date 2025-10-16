Похож на Федорова, учится у Радулова и Хартли, никого не боится. Егор Сурин — главная молодая звезда КХЛ

«Нэшвиллу» очень повезло
В НХЛ все клубы — имеются в виду скауты прежде всего — оценивают хоккеистов по шести основным параметрам: игровой интеллект, навыки игры с шайбой, уровень соревновательности, катание, игра в зоне атаки и игра в зоне обороны. Бывает, что какой-то отдельный клуб запрашивает у Rinknet, где и хранятся все отчеты скаутов, какую-то отдельную категорию. Может быть, даже две, тем более что там все неплохо кастомизируется, хоть и работает так, будто это программа с непомерным legacy и кучей костылей, которые не оптимизируют — от слова «совсем». Программисты поймут.
Оценки по 10-балльной системе. Где 8 — это 5. 9 — это 5 с жирнейшим плюсом, а то и 6, потому что есть возможность поставить 8,5. А 10 — это монстр в конкретном аспекте не от мира сего. Ну, скажем, катание Макдэвида. Или игровой интеллект Кучерова. И очень, конечно, интересно, какие оценки ставили Коннору в преддрафтовый сезон. Но это, понятное дело, закрытая информация.
Так вот, Сурина я видел и до того, как впервые его оценивал, причем не раз. Мы пересекались на финалах первенства России разных возрастов, пока я работал в «Авангарде». И он всегда показывал себя как дикий боец. Ему было плевать, кто там против него, он всегда шел до конца. Выгрызал шайбы, выводил соперников из себя своей болтовней, бил всех, кого можно и нельзя.
И чуть ли не первый мой репорт для «Сан-Хосе» был по «Локо» — я даже не вспомню, против кого.
Помню, что поставил семь с половиной — восьмерки за все, а за уровень соревновательности — 9. Он резал углы, он бил людей, он был монстром что в форчеке, что в бэкчеке. Я не припомню такого центрального в России в принципе. Со времен Федорова, которого, впрочем, я впервые увидел уже в относительно сознательном возрасте и за океаном.
Меня даже спросили: а ты уверен в том, что он 9? Я сказал, что безусловно. И всю дорогу ставил его в первый раунд, хоть все и были не согласны.
Ну и ладно, дела давно минувших дней. И тем не менее мне было странно, что такой сильный характер не оценили по достоинству. Любые навыки, даже фундаментальные, можно прокачать. А вот характер не меняется практически никогда.
Поэтому, сидя в Вегасе в «Сфере», я совсем-совсем не удивился, когда Егора выбрали в первом раунде. И искренне считаю, что «Нэшвиллу», который его взял, очень повезло.
Да, у Сурина не лучший бросок. Да, он зачастую слишком много думает — хотя иногда и вовсе не думает. Любит все усложнять. Но это поправимо. Потому что он любит учиться. А это чуть ли не важнейшая черта характера и склада ума большого хоккеиста. Он хорошо катается, пусть порой и семенит, у него отличные координация и ловкость, пусть больше маневренности не помешало бы. У него есть то, что называют elusive skating — умение просочиться. И тем не менее он старается улучшать каждый аспект.
«Летом много работал со своим тренером по катанию над маневренностью, выходами из виражей на скорости, чтобы все время ноги работали, чтобы они не простаивали. Невозможно входить в улитку и выходить из нее с одной скоростью, но хотелось бы, чтобы у меня лучше это получалось. Броски тоже тренировал, но совмещал с катанием. То есть упражнения на катание завершались броском. Так и интереснее, и смысл в том, чтобы любой маневр приводил к завершению», — отмечает Сурин в разговоре с «СЭ».
«Радулов все время дает ценные подсказки»
Прямо сейчас он набирается того самого ума у Александра Радулова и Боба Хартли. Знаю обоих, второго — очень хорошо. И поверьте, они никогда в жизни ничего плохого — в плане хоккея — не посоветуют. И Егор там прям внимает.
«Боб с самого начала говорил, что у нас будет что-то вроде школы для игроков, особенно для тех, кто помоложе. Мол, будем часто собираться. И у нас постоянно проводятся индивидуальные встречи с тренерским штабом. Обычно это 10−15 минут. Зависит от моментов в твоей игре. Акцент обычно на деталях, которые влияют на игру. И повлияют в будущем. Он говорит, что хочет научить нас понимать игру. Не просто играть в хоккей, а чтобы ты его понимал. И детали, которые есть у него в системе, помогают взглянуть на себя с другой стороны. Мне Боб постоянно говорит про bad ice, мол, я на плохом льду, то есть вплотную к борту. В то время как при приеме шайбы у меня должно быть пространство, чтобы я мог уходить в две стороны в любой ситуации — и в центр, и к борту. Зона обороны — расположение коньков, чтобы смотрел во все стороны», — говорит Сурин.
С самого начала разговора я попросил Егора, чтобы он не обобщал, а рассказывал про детали. А то попробуй раскачай игрока на такое, тем более что времени было мало. Сурин не подкачал. И отдал Радулову честь в своих успехах.
«Сколько раз Радулов мне объяснял, что и как должно делаться… Он меня никогда не долбит. Он много мне чего говорит, иногда не очень доброго, но я точно уверен, что он хочет мне исключительно добра. И это всегда очень ценные подсказки. Допустим, мы отыграли смену, и он мне сразу говорит, как он видел бы моменты, связанные со мной. Как бы он сыграл. Как хотел бы условный энхаэловский тренер. Как он хотел бы, чтобы я сыграл. Потому что он через все это проходил. Что вообще хотят североамериканские тренеры в таких-то эпизодах — потому что у него было много разных. Может вспомнить, что при Игоре Валерьевиче (Никитине. — Прим. “СЭ”) я бы за что-то получил порядочно, пусть сейчас и сходит с рук. Могли и присадить.
Например, я пошел играть в тело в форчеке, но не пытаясь отнять шайбу, а просто сделать сопернику больно. В итоге меня просто пробросили. И Радулов говорит мне: «Ты клюшкой сыграй, чтобы шайба под ним осталась, а потом уже бей. Вместе эту шайбу подберем и будем играть в атаке. А так — ударил ты его, а они в атаку побежали».
С такими-то подсказчиками… Но есть определенные переживания, что Сурин не играет в «Локомотиве» в центре. Эта позиция попросту перенаселена. Сам Егор немного переживает, но не так чтобы сильно.
«Когда я приезжал в лагерь “Нэшвилла”, меня ставили в центр. Мне на этой позиции максимально комфортно. И у меня не будет больших проблем, если меня задействуют в центре в “Локомотиве”. Я бы этого хотел. Конечно, играть будет тяжелее. Но мне было бы здорово пообучаться именно на этой позиции. Просто пока тренеры видят меня на фланге, потому что для меня так лучше. С другой стороны, в современном хоккее уже становится не сильно важно, кто на какой позиции, если не считать вбрасываний. Все по позиции все время меняются. Пришел в оборону первым — ты центральный».
«Егор — настоящий питбуль»
Он пока не Федоров, хоть и напоминает его. Он пока не сыграл в НХЛ, но это совсем не за горами. Потому что он в свои 19 лет полностью оправдывает то, что на него возлагается. Поверьте, Боб бы ни за что не давал бы такому молодому хоккеисту столь много игрового времени, не понимая, что тот собой представляет. Он умеет готовить молодежь. Чинахов, Грицюк, Чистяков и Костин — это его продукты. Он не попросит Сурина остаться еще на сезон через год, как было с теми же Чинаховым и Костиным — потому что закончит карьеру. Но — если бы не заканчивал — обязательно попросил бы. А Егор не факт, что отказал бы, и пусть даже его контракт теперь уже до 2027-го, он наверняка хочет в «аспирантуру».
«Мне кажется, что я сейчас на своем месте. В очень сильной команде, прошел отличную школу, крутой тренерский штаб. Я могу обучаться каждый день и набираться опыта. Это целый университет для меня. Который подготовит меня к дальнейшему шагу».
Каким будет этот шаг? Хартли в разговоре с «СЭ» не сомневается, что с подходом Сурина, второго бомбардира «Локомотива» прямо сейчас, все у него и за океаном будет как надо.
«Я бы назвал его хорошим учеником. Он слушает, он вдумчив, внимателен, он хочет учиться, ему интересно все. Я ему постоянно говорю, что ответственная игра в обороне не отнимет у него атаку, а даст ему еще больше возможностей. И он прибавляет в игре во всех трех зонах. Стал понимать, насколько это важно. Становится двусторонним хоккеистом».
Никого не напоминает? Может, и слегка притянуто, но не так уж сильно. И любопытно, что Боб, который всех нападающих всегда призывает быть питбулями, потому что они не тянут на такое сравнение, прямо называет Егора таковым.
«Он сильный физически, жесткий, энергичный, страстный, ничего не боится. Он опасен с шайбой. И ему без разницы, против кого и где играть. В этом он, безусловно, похож на Радулова. Хорошо, когда перед глазами есть такой пример. И неслучайно их тройка с Ивановым так здорово играет. Егор — настоящий питбуль. И его ждет хорошее будущее».
Игорь Еронко