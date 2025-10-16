Похож на Федорова, учится у Радулова и Хартли, никого не боится. Егор Сурин — главная молодая звезда КХЛ

«Боб с самого начала говорил, что у нас будет что-то вроде школы для игроков, особенно для тех, кто помоложе. Мол, будем часто собираться. И у нас постоянно проводятся индивидуальные встречи с тренерским штабом. Обычно это 10−15 минут. Зависит от моментов в твоей игре. Акцент обычно на деталях, которые влияют на игру. И повлияют в будущем. Он говорит, что хочет научить нас понимать игру. Не просто играть в хоккей, а чтобы ты его понимал. И детали, которые есть у него в системе, помогают взглянуть на себя с другой стороны. Мне Боб постоянно говорит про bad ice, мол, я на плохом льду, то есть вплотную к борту. В то время как при приеме шайбы у меня должно быть пространство, чтобы я мог уходить в две стороны в любой ситуации — и в центр, и к борту. Зона обороны — расположение коньков, чтобы смотрел во все стороны», — говорит Сурин.