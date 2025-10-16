Ричмонд
«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч в КХЛ подряд, уступив «Металлургу»

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Уфимский «Салават Юлаев» на выезде уступил магнитогорскому «Металлургу» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Андрей Козлов (28-я минута), Валерий Орехов (33), Егор Яковлев (40), Егор Коробкин (53), Дмитрий Силантьев (54) и Руслан Исхаков (57). У «Салавата Юлаева» голами отметились Джек Родуолд (22), Максим Кузнецов (25), Владислав Ефремов (55) и Александр Жаровский (58).

«Металлург» идет на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» (8 баллов) проиграл четвертый матч подряд и занимает на Востоке последнее, 11-е место.

В следующем матче лиги «Металлург» 19 октября на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик», «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет против челябинского «Трактора».

Металлург Мг
6:4
0:0, 3:2, 3:2
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Арена-Металлург, 7314 зрителей
Главные тренеры
Андрей Разин
Виктор Козлов
Вратари
Александр Смолин
Александр Самонов
(00:00-58:02)
1-й период
01:32
Евгений Кузнецов
03:37
Александр Хохлачев
08:39
Александр Жаровский
16:00
Александр Жаровский
16:03
Евгений Кузнецов
2-й период
22:41
Джек Родуолд
(Максим Кузнецов)
24:59
Максим Кузнецов
27:40
Андрей Козлов
(Евгений Кузнецов, Александр Смолин)
29:49
Джек Родуолд
32:11
Валерий Орехов
(Дерек Барак, Руслан Исхаков)
34:13
Никита Коротков
39:56
Егор Яковлев
(Валерий Орехов, Дмитрий Силантьев)
3-й период
52:23
Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Никита Коротков)
53:12
Алексей Маклюков
(Артем Минулин)
54:54
Владислав Ефремов
(Александр Жаровский)
56:34
Руслан Исхаков
(Сергей Толчинский)
57:43
Александр Жаровский
(Артем Горшков)
59:15
Никита Михайлис
Статистика
Металлург Мг
Салават Юлаев
Штрафное время
8
8
Игра в большинстве
4
4
Судейская бригада
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит