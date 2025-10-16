«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч в КХЛ подряд, уступив «Металлургу»

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Андрей Козлов (28-я минута), Валерий Орехов (33), Егор Яковлев (40), Егор Коробкин (53), Дмитрий Силантьев (54) и Руслан Исхаков (57). У «Салавата Юлаева» голами отметились Джек Родуолд (22), Максим Кузнецов (25), Владислав Ефремов (55) и Александр Жаровский (58).