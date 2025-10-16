«Салават Юлаев» проиграл четвертый матч в КХЛ подряд, уступив «Металлургу»

Встреча, прошедшая в Магнитогорске, завершилась со счетом 6:4 (0:0, 3:2, 3:2) в пользу хозяев, в составе которых шайбы забросили Андрей Козлов (28-я минута), Валерий Орехов (33), Егор Яковлев (40), Егор Коробкин (53), Дмитрий Силантьев (54) и Руслан Исхаков (57). У «Салавата Юлаева» голами отметились Джек Родуолд (22), Максим Кузнецов (25), Владислав Ефремов (55) и Александр Жаровский (58).
«Металлург» идет на первой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 26 очков. «Салават Юлаев» (8 баллов) проиграл четвертый матч подряд и занимает на Востоке последнее, 11-е место.
В следующем матче лиги «Металлург» 19 октября на своем льду примет нижнекамский «Нефтехимик», «Салават Юлаев» днем ранее на выезде сыграет против челябинского «Трактора».
Андрей Разин
Виктор Козлов
Александр Смолин
Александр Самонов
(00:00-58:02)
01:32
Евгений Кузнецов
03:37
Александр Хохлачев
08:39
Александр Жаровский
16:00
Александр Жаровский
16:03
Евгений Кузнецов
22:41
Джек Родуолд
(Максим Кузнецов)
24:59
Максим Кузнецов
27:40
Андрей Козлов
(Евгений Кузнецов, Александр Смолин)
29:49
Джек Родуолд
32:11
Валерий Орехов
(Дерек Барак, Руслан Исхаков)
34:13
Никита Коротков
39:56
Егор Яковлев
(Валерий Орехов, Дмитрий Силантьев)
52:23
Егор Коробкин
(Макар Хабаров, Никита Коротков)
53:12
Алексей Маклюков
(Артем Минулин)
54:54
Владислав Ефремов
(Александр Жаровский)
56:34
Руслан Исхаков
(Сергей Толчинский)
57:43
Александр Жаровский
(Артем Горшков)
59:15
Никита Михайлис
Главный судья
Дмитрий Беляев
(Россия, Москва)
Главный судья
Павел Овчинников
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит