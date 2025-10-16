Ричмонд
«Барыс» забросил 6 шайб и обыграл одного из лидеров КХЛ

Астанинский «Барыс» одержал победу над омским «Авангардом» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 6:2. «Барыс» вёл 2:0, после чего позволил омичам сравнять счёт. Однако впоследствии подопечные Михаила Кравеца прибавили и довели игру до уверенной победы, прервав серию из шести поражений подряд.

В составе хозяев отличились Райли Уолш (5-я минута), Мэйсон Морелли (6-я), Майкл Веккьоне (41-я), Адиль Бекетаев (44-я), Всеволод Логвин (52-я) и Динмухамед Кайыржан (57-я). У гостей шайбы забросили Николай Прохоркин (14-я) и Дамир Шарипзянов (35-я).

После этой победы «Барыс» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Авангард» находится на второй строчке, имея в активе 22 очка.

Следующую игру астанчане проведут на своём льду с казанским «Ак Барсом» 18 октября.

Барыс
6:2
2:1, 0:1, 4:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6776 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Ги Буше
Вратари
Адам Шил
Андрей Мишуров
(00:00-55:51)
Андрей Мишуров
(c 56:27)
1-й период
03:38
Майкл Маклауд
04:17
Райлли Уолш
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
05:24
Мэйсон Морелли
(Джейк Мэсси, Самат Данияр)
09:44
Вячеслав Колесников
13:07
Адиль Бекетаев
13:32
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
2-й период
25:12
Вячеслав Колесников
31:32
Динмухамед Кайыржан
31:32
Тайс Томпсон
31:32
Тайс Томпсон
31:32
Джованни Фьоре
31:58
Майкл Маклауд
34:55
Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
39:44
Джозеф Чеккони
39:50
Дамир Шарипзянов
3-й период
40:45
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Мэйсон Морелли)
43:35
Адиль Бекетаев
(Тайс Томпсон)
51:25
Всеволод Логвин
53:04
Майкл Маклауд
56:27
Динмухамед Кайыржан
Статистика
Барыс
Авангард
Штрафное время
15
12
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит