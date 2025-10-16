«Барыс» забросил 6 шайб и обыграл одного из лидеров КХЛ

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 6:2. «Барыс» вёл 2:0, после чего позволил омичам сравнять счёт. Однако впоследствии подопечные Михаила Кравеца прибавили и довели игру до уверенной победы, прервав серию из шести поражений подряд.