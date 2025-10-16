Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.55
X
5.00
П2
5.29
Хоккей. НХЛ
05:30
Калгари
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.56
X
4.20
П2
2.39
Хоккей. НХЛ
05:30
Юта
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.50
П2
3.41
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
3.27
X
4.30
П2
1.97
Хоккей. НХЛ
06:00
Сиэтл
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.59
X
4.15
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Детройт
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сочи
4
:
Северсталь
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
2
:
Динамо Мн
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Нефтехимик
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Ак Барс
4
П1
X
П2

В «Барысе» отреагировали на разгром «Авангарда» и закрыли вопрос по игроку

Главный тренер «Барыса» Михаил Кравец высказался о матче против «Авангарда» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Источник: ХК "Барыс"

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.

«Обыграли очень хорошую, сильную команду. Благодарю ребят за серьёзный труд, который они сегодня сделали. Каждый хоккеист сыграл на 200 процентов. Много шайб поймали на себя, больше 27 раз. Командная работа и дух помогает выигрывать. Поддержка болельщиков тоже придала уверенности. Нам было важно победить. Каждую игру мы, вроде, стараемся, но уже шесть поражений подряд. Ты и не проиграл, буллиты — это нехватка мастерства. Ребята старались, хорошо, что взяли лучшее из проигранных встреч и выиграли. Это важно. Конечно, неприятно, что были большие удаления. Но сегодня настолько все были на эмоциях, все хотели победить во всех единоборствах. Сегодня одна из лучших игр, после “Динамо”. Виден коллектив, видно, что у ребят есть химия, а это очень важно. Всем спасибо за поддержку, я рад, что мы выиграли. Впереди тяжёлый матч с “Ак Барсом”, — приводит его слова Шайба.kz.

— Есть шансы у Ивана Николишина вернуться в «Барыс»?

— Вопрос, скорее, не ко мне. Я думаю, мы отказываемся от него, и на этом вопрос закрыт. «Барыс» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Авангард» идёт вторым, имея в активе 22 очка.

Следующую игру астанчане проведут на своём льду с казанским «Ак Барсом» 18 октября.

Барыс
6:2
2:1, 0:1, 4:0
Авангард
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
16.10.2025, 17:30 (МСК UTC+3)
Барыс-Арена, 6776 зрителей
Главные тренеры
Михаил Кравец
Ги Буше
Вратари
Адам Шил
Андрей Мишуров
(00:00-55:51)
Андрей Мишуров
(c 56:27)
1-й период
03:38
Майкл Маклауд
04:17
Райлли Уолш
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
05:24
Мэйсон Морелли
(Джейк Мэсси, Самат Данияр)
09:44
Вячеслав Колесников
13:07
Адиль Бекетаев
13:32
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
2-й период
25:12
Вячеслав Колесников
31:32
Динмухамед Кайыржан
31:32
Тайс Томпсон
31:32
Тайс Томпсон
31:32
Джованни Фьоре
31:58
Майкл Маклауд
34:55
Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
39:44
Джозеф Чеккони
39:50
Дамир Шарипзянов
3-й период
40:45
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Мэйсон Морелли)
43:35
Адиль Бекетаев
(Тайс Томпсон)
51:25
Всеволод Логвин
53:04
Майкл Маклауд
56:27
Динмухамед Кайыржан
Статистика
Барыс
Авангард
Штрафное время
15
12
Игра в большинстве
4
5
Голы в большинстве
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит