В «Барысе» отреагировали на разгром «Авангарда» и закрыли вопрос по игроку

Встреча прошла в Астане и завершилась со счётом 6:2 в пользу хозяев.
«Обыграли очень хорошую, сильную команду. Благодарю ребят за серьёзный труд, который они сегодня сделали. Каждый хоккеист сыграл на 200 процентов. Много шайб поймали на себя, больше 27 раз. Командная работа и дух помогает выигрывать. Поддержка болельщиков тоже придала уверенности. Нам было важно победить. Каждую игру мы, вроде, стараемся, но уже шесть поражений подряд. Ты и не проиграл, буллиты — это нехватка мастерства. Ребята старались, хорошо, что взяли лучшее из проигранных встреч и выиграли. Это важно. Конечно, неприятно, что были большие удаления. Но сегодня настолько все были на эмоциях, все хотели победить во всех единоборствах. Сегодня одна из лучших игр, после “Динамо”. Виден коллектив, видно, что у ребят есть химия, а это очень важно. Всем спасибо за поддержку, я рад, что мы выиграли. Впереди тяжёлый матч с “Ак Барсом”, — приводит его слова Шайба.kz.
— Есть шансы у Ивана Николишина вернуться в «Барыс»?
— Вопрос, скорее, не ко мне. Я думаю, мы отказываемся от него, и на этом вопрос закрыт. «Барыс» с 16 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, в которой «Авангард» идёт вторым, имея в активе 22 очка.
Следующую игру астанчане проведут на своём льду с казанским «Ак Барсом» 18 октября.
Михаил Кравец
Ги Буше
Адам Шил
Андрей Мишуров
(00:00-55:51)
Андрей Мишуров
(c 56:27)
03:38
Майкл Маклауд
04:17
Райлли Уолш
(Мэйсон Морелли, Майк Веккионе)
05:24
Мэйсон Морелли
(Джейк Мэсси, Самат Данияр)
09:44
Вячеслав Колесников
13:07
Адиль Бекетаев
13:32
Николай Прохоркин
(Константин Окулов, Максим Лажуа)
25:12
Вячеслав Колесников
31:32
Динмухамед Кайыржан
31:32
Тайс Томпсон
31:32
Тайс Томпсон
31:32
Джованни Фьоре
31:58
Майкл Маклауд
34:55
Дамир Шарипзянов
(Максим Лажуа, Константин Окулов)
39:44
Джозеф Чеккони
39:50
Дамир Шарипзянов
40:45
Майк Веккионе
(Райлли Уолш, Мэйсон Морелли)
43:35
Адиль Бекетаев
(Тайс Томпсон)
51:25
Всеволод Логвин
53:04
Майкл Маклауд
56:27
Динмухамед Кайыржан
Главный судья
Николай Акузовский
(Россия, Тольятти)
Главный судья
Максим Сидоренко
(Беларусь, Минск)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит