В «Барысе» отреагировали на разгром «Авангарда» и закрыли вопрос по игроку

«Обыграли очень хорошую, сильную команду. Благодарю ребят за серьёзный труд, который они сегодня сделали. Каждый хоккеист сыграл на 200 процентов. Много шайб поймали на себя, больше 27 раз. Командная работа и дух помогает выигрывать. Поддержка болельщиков тоже придала уверенности. Нам было важно победить. Каждую игру мы, вроде, стараемся, но уже шесть поражений подряд. Ты и не проиграл, буллиты — это нехватка мастерства. Ребята старались, хорошо, что взяли лучшее из проигранных встреч и выиграли. Это важно. Конечно, неприятно, что были большие удаления. Но сегодня настолько все были на эмоциях, все хотели победить во всех единоборствах. Сегодня одна из лучших игр, после “Динамо”. Виден коллектив, видно, что у ребят есть химия, а это очень важно. Всем спасибо за поддержку, я рад, что мы выиграли. Впереди тяжёлый матч с “Ак Барсом”, — приводит его слова Шайба.kz.