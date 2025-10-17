Канадские вратари проваливаются в КХЛ. Привыкают к России или они действительно слабее наших голкиперов?

Разбираем игру Спенсера Мартина, Луи Доминга и Криса Дригера.
Российской вратарской школе сделано много комплиментов за последние годы. Их материальный эквивалент — количество голкиперов в клубах НХЛ и выбранных на драфтах.
Наши вратари отправляются в Северную Америку, порой даже не добившись серьезных успехов в КХЛ. В итоге клубы вынуждены даже обращаться к иностранному рынку, чтобы закрыть ключевую позицию. В межсезонье КХЛ пополнили три канадских голкипера. Бывший конкурент Сергея Бобровского Крис Дригер высадился в Челябинске на замену Заку Фукале. ЦСКА доверился Спенсеру Мартину, а «Сибирь» подписала контракт с Луи Домингом, которым даже интересовался СКА.
По невероятному совпадению тройка вратарей не впечатляет в первые полтора месяца регулярки. По проценту отраженных бросков никто не перевалил отметку 90, а также не имеет положительной разницы побед и поражений. Доминг вовсе ни разу не выиграл в основное время.
Неудивительно, что после неудачного старта вратарей-иностранцев начали теснить конкуренты. В «Тракторе» все больше верят в Сергея Мыльникова. У «Сибири» Антон Красоткин должен забрать позицию первого номера. Даже в ЦСКА с конца сентября чаще задействуют Дмитрия Гамзина, как бы главный тренер Игорь Никитин ни пытался убеждать на пресс-конференции, что Мартин — основной голкипер.
Крис Дригер.
Фото ХК «Трактор».
Дублер Бобровского не впечатляет в «Тракторе».
В межсезонье самые высокие ожидания связывали с Дригером. Генменеджер «Трактора» Алексей Волков приучил к успешным сделкам по легионерам. Как бывший вратарь он редко ошибался, выбирая голкиперов. К примеру, в «Авангарде» пригласил Шимона Грубеца, который помог омичам выиграть Кубок Гагарина.
Именно Волков открыл для КХЛ Зака Фукале — одного из лучших голкиперов лиги последних лет. Стартовые позиции Криса выглядели даже предпочтительнее. Зак провел скромные четыре матча в НХЛ, тогда как Дригера еще несколько лет назад рассматривали основным в «Сиэтле», который забрал вратаря с драфта расширения у «Флориды». К тому же Крис ехал в «Трактор», сохранивший философию Бенуа Гру. Но на старте сезона канадец проигрывает конкуренцию Мыльникову.
«Трактор» набрал звезд, но и потерял столько же. Смогут ли челябинцы претендовать на Кубок Гагарина?
— Дригер в свое лучшее время был сильным вратарем. Все поменялось после злосчастного чемпионата мира, когда он получил травму, порвав крестообразную связку. У полевых игроков восстановление «крестов» проходит легче, чем у вратарей. Для вратарей это очень серьезная травма, которая отражается на игре: новая механика некоторых движений, другая реакция суставов. Статистики, которую он показывал до травмы колена, сейчас нет и близко. Дригер играет глубоко в воротах — для игры в Северной Америке с его габаритами это норма и вполне привычное явление, но для нашей лиги минус, если не подкреплять это быстротой перемещений. Он не такой резкий и подвижный, — отметил бывший вратарь системы «Спартака», эксперт КХЛ-ТВ Кирилл Корнилов.
Травма колена разделила карьеру Дригера на до и после. Вернуться на прежний уровень, пропустив более полугода в сезоне-2022/23, канадец не смог. И не оправдал авансы, полученные после дебютного чемпионата за «Сиэтл». Крис не задержался в системе «Кракенов», а в прошлом сезоне не впечатлял статистикой в АХЛ — в среднем отражал меньше 88 процентов бросков. Видимо, в «Тракторе» верили, что, сменив лигу, Дригер перезапустит карьеру. Пока вратарю это не удается.
Спенсер Мартин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ».
Мартин и Доминг проигрывают конкуренцию.
Совершенно в разных позициях оказались Мартин и Доминг в своих клубах. Луи подписали в «Сибирь», чтобы создать конкуренцию для Красоткина — и пока Антон ее выигрывает. Это не должно расстраивать руководство: канадец высадился в российской глубинке за невеликие деньги. Чего не скажешь о Мартине и ЦСКА. Армейцы целенаправленно искали на рынке первого номера. Именно поэтому Никитин верит в Спенсера даже после провальных матчей. Тренер считает, что через такие игры канадец быстрее адаптируется к кахаэловскому хоккею.
— Сильная сторона Мартина — его подвижность. Мне очень нравится, как он двигается в воротах. Спенсер не самый маленький голкипер, но он постоянно перемещается, ищет шайбу. Выделю катание и игру клюшкой. Очень уверенно играет на выходе из ворот. Не без огрехов, но он чаще других вратарей в лиге делает передачи и помогает защитникам (62 точные передачи из 74). Но почему-то его игра на предсезонке и в чемпионате — небо и земля. Я, как и многие, думал, что он станет одним из открытий регулярки — настолько хорош он был в предсезонных матчах. Возможно, для него еще продолжается процесс адаптации, — считает Кирилл Корнилов.
Адаптироваться к новым требованиям приходится и полевым игрокам ЦСКА. Многие уже знакомы с порядками Никитина, но это не сильно облегчило перестройку. Армейцы далеки от привычного машиноподобного образа. В такие моменты важность голкипера только возрастает. По старту регулярки ЦСКА с Гамзиным в воротах выглядит увереннее, чем с Мартином. Сваливать все проблемы только на Спенсера неправильно — слишком много недоработок в обороне. Но проигранная конкуренция молодому напарнику прямо говорит, что канадец пока не освоился в новом чемпионате.
Луи Доминг.
Фото ХК «Сибирь».
Адаптация затягивается.
Наивно думать, что работа вратаря не меняется, когда он открывает новую лигу. Его основная функция прежняя — ловить и отражать броски, но делать это приходится иначе. Голкиперы еще сильнее полевых ощущают смену стиля игры. Привыкшие к вертикальному хоккею в Северной Америке Дригер, Мартин и Доминг не смогли быстро подстроиться к кахаэловским реалиям. Не зря до февральских событий 2022 года в лигу чаще приезжали вратари из Финляндии, Чехии и Швеции: хоккей в их чемпионатах ближе к российскому.
— Я бы не забывал про адаптацию к быту. Эти вратари всю жизнь играли в Северной Америке. Ранее европейским голкиперам было проще адаптироваться в КХЛ. В Северной Америке и России разные ритмы жизни, другое питание, и это тоже важные факторы. Определенное время, чтобы привыкнуть к новому месту, требуется каждому. Что касается хоккея — большую часть карьеры Дригер, Мартин и Доминг провели в АХЛ, где уровень ниже, чем в КХЛ. У нас более комбинационная игра, а в АХЛ — вертикальный хоккей, да и средний уровень игроков в нашей лиге выше. В КХЛ вратарям приходится больше читать игру, перемещаться, двигаться в воротах. У Зака Фукале на адаптацию ушел месяц, после чего он начал показывать стабильную игру. У Мартина, Доминга или Дригера на это может уйти больше времени. И весь вопрос — готово ли руководство ждать этого? А если так и не начнут тащить? Сейчас эти вратари пропускают откровенно легкие голы, и это стоит очков командам, — считает Кирилл Корнилов.
СКА и ЦСКА были грандами КХЛ. Сейчас они далеко не на первых местах, и это вполне объяснимо.
Насколько затянется адаптация вратарей-легионеров, не сможет предсказать никто — даже, уверен, тренеры вратарей ЦСКА, «Трактора» и «Сибири». Каждый из голкиперов старше 30 лет, а чем взрослее вратарь, тем сложнее меняется его техника. В таком возрасте ломать стиль об колено противопоказано — стоит лишь точечно корректировать детали: положение рук, игру у штанг, но точно не такие фундаментальные вещи, как выбор позиции или катание.
— Я все-таки считаю, что у Мартина наибольшие перспективы закрепиться в нашей лиге. Его стиль игры больше подходит КХЛ. Плюс работа с Рашитом Давыдовым должна дать серьезный толчок к развитию. Давыдов в своей карьере многих вратарей вывел на совершенно иной уровень — как в игровом плане, так и в плане психологии. Понятно, что ему приходится переламывать себя, переходить на новые нюансы. Мартин из трех вратарей может легче перестроиться — у него более подвижный и агрессивный стиль игры. Думаю, как только у ЦСКА наладится оборона, мы увидим сильного Мартина, — отметил Кирилл Корнилов.
Самое главное, чтобы клубы не стали заложниками завышенных ожиданий. Все-таки в КХЛ приехали вратари, которые выпали из обоймы НХЛ за последние сезоны. Статистика в АХЛ зачастую обманчива: уровень команд сильно разнится, и невозможно сделать категоричный вывод о качестве голкипера. Не стоит исключать, что Дригер, Мартин и Доминг сейчас играют на своем реальном уровне, который просто не соответствует пожеланиям топ-клубов КХЛ.
