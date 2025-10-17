Канадские вратари проваливаются в КХЛ. Привыкают к России или они действительно слабее наших голкиперов?

— Я бы не забывал про адаптацию к быту. Эти вратари всю жизнь играли в Северной Америке. Ранее европейским голкиперам было проще адаптироваться в КХЛ. В Северной Америке и России разные ритмы жизни, другое питание, и это тоже важные факторы. Определенное время, чтобы привыкнуть к новому месту, требуется каждому. Что касается хоккея — большую часть карьеры Дригер, Мартин и Доминг провели в АХЛ, где уровень ниже, чем в КХЛ. У нас более комбинационная игра, а в АХЛ — вертикальный хоккей, да и средний уровень игроков в нашей лиге выше. В КХЛ вратарям приходится больше читать игру, перемещаться, двигаться в воротах. У Зака Фукале на адаптацию ушел месяц, после чего он начал показывать стабильную игру. У Мартина, Доминга или Дригера на это может уйти больше времени. И весь вопрос — готово ли руководство ждать этого? А если так и не начнут тащить? Сейчас эти вратари пропускают откровенно легкие голы, и это стоит очков командам, — считает Кирилл Корнилов.