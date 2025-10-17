ЦСКА одолел «Торпедо» в 700-м матче главного тренера Никитина в КХЛ

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин провел свой 700-й матч в КХЛ. Он стал пятым тренером в истории лиги, достигшим этой отметки. Рекорд по количеству встреч в чемпионате принадлежит Дмитрию Квартальнову (976 игр), далее идут Владимир Крикунов (735), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).