ЦСКА одолел «Торпедо» в 700-м матче главного тренера Никитина в КХЛ

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил Дмитрий Бучельников (21-я минута).
«Торпедо» проиграло пятый домашний матч против ЦСКА подряд. Кроме того, нижегородцы потерпели шестое поражение в семи последних матчах текущего регулярного чемпионата.
Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин провел свой 700-й матч в КХЛ. Он стал пятым тренером в истории лиги, достигшим этой отметки. Рекорд по количеству встреч в чемпионате принадлежит Дмитрию Квартальнову (976 игр), далее идут Владимир Крикунов (735), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).
«Торпедо» (19 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (16) поднялся на восьмую строчку.
В следующем матче «Торпедо» примет тольяттинскую «Ладу» 19 октября, а на следующий день ЦСКА дома сыграет с минским «Динамо».
Алексей Исаков
Игорь Никитин
Денис Костин
(00:00-57:51)
Спенсер Мартин
Денис Костин
(58:30-58:39)
20:52
Дмитрий Бучельников
(Николай Коваленко)
38:07
Колби Уильямс
53:14
Максим Летунов
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит