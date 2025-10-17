Ричмонд
ЦСКА одолел «Торпедо» в 700-м матче главного тренера Никитина в КХЛ

МОСКВА, 17 окт — РИА Новости. Московский ЦСКА на выезде обыграл нижегородское «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Источник: Спорт РИА Новости

Встреча прошла в Нижнем Новгороде и завершилась победой гостей со счетом 1:0 (0:0, 1:0, 0:0). Единственную шайбу забросил Дмитрий Бучельников (21-я минута).

«Торпедо» проиграло пятый домашний матч против ЦСКА подряд. Кроме того, нижегородцы потерпели шестое поражение в семи последних матчах текущего регулярного чемпионата.

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин провел свой 700-й матч в КХЛ. Он стал пятым тренером в истории лиги, достигшим этой отметки. Рекорд по количеству встреч в чемпионате принадлежит Дмитрию Квартальнову (976 игр), далее идут Владимир Крикунов (735), Олег Знарок (709) и Зинэтула Билялетдинов (703).

«Торпедо» (19 очков) занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. ЦСКА (16) поднялся на восьмую строчку.

В следующем матче «Торпедо» примет тольяттинскую «Ладу» 19 октября, а на следующий день ЦСКА дома сыграет с минским «Динамо».

Торпедо
0:1
0:0, 0:1, 0:0
ЦСКА
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2025, 19:00 (МСК UTC+3)
КРК Нагорный, 5500 зрителей
Главные тренеры
Алексей Исаков
Игорь Никитин
Вратари
Денис Костин
(00:00-57:51)
Спенсер Мартин
Денис Костин
(58:30-58:39)
2-й период
20:52
Дмитрий Бучельников
(Николай Коваленко)
38:07
Колби Уильямс
3-й период
53:14
Максим Летунов
Статистика
Торпедо
ЦСКА
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Судейская бригада
Главный судья
Антон Лаврентьев
(Россия, Казань)
Главный судья
Сергей Морозов
(Россия, Московская область)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит