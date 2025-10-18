Дубль Пинчука не помог минскому «Динамо» дома обыграть «Нефтехимик»

Во втором и заключительном матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». В стартовой трети хозяева добились четырехкратного преимущества по броскам в створ (20 против 5), но в раздевалки команды отправились при равенстве 1:1. На восьмой минуте Виталий Пинчук открыл счет кистевым броском из правого круга вбрасывания, «волки» сравняли цифры незадолго до окончания периода.