Дубль Пинчука не помог минскому «Динамо» дома обыграть «Нефтехимик»

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минские динамовцы неудачно завершили домашнюю мини-серию игр в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/26, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Во втором и заключительном матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». В стартовой трети хозяева добились четырехкратного преимущества по броскам в створ (20 против 5), но в раздевалки команды отправились при равенстве 1:1. На восьмой минуте Виталий Пинчук открыл счет кистевым броском из правого круга вбрасывания, «волки» сравняли цифры незадолго до окончания периода.

На экваторе поединка минчане вновь вышли вперед усилиями Ильи Усова, который на добивании вонзил шайбу под перекладину. Спустя семь минут гости вновь отыгрались, автором голевой передачи стал белорусский нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко, набравший первое очко в нынешнем сезоне. И все же лидерами на перерыв ушли динамовцы — за 50 секунд до сирены Пинчук оформил дубль.

В третьем периоде хозяева долгое время сохраняли нужный счет, но на последней минуте отрезка нижнекамцы снова восстановили паритет. Встреча перешла в овертайм, где соперник все же вырвал победу — 4:3. Таким образом, в текущем сезоне минчане проиграли «Нефтехимику» оба очных матча.

На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 19 очков. Далее «Динамо» ожидает такая же короткая выездная серия: в понедельник наша команда сыграет с ЦСКА в Москве, а 22 октября встретится с тольяттинской «Ладой».

Динамо Мн
3:4
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Гришин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-61:11)
Филипп Долганов
(00:00-58:21)
Филипп Долганов
(59:01-61:09)
1-й период
01:42
Максим Сушко
07:35
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
17:00
Никита Хоружев
(Тимур Хайруллин, Григорий Селезнев)
2-й период
28:00
Илья Усов
(Станислав Галиев, Егор Бориков)
35:12
Герман Точилкин
(Артем Кудашов, Максим Сушко)
39:12
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
3-й период
59:01
Герман Точилкин
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
Овертайм
61:11
Владислав Барулин
(Артем Сериков)
Статистика
Динамо Мн
Нефтехимик
Штрафное время
0
2
Игра в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит