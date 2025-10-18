Дубль Пинчука не помог минскому «Динамо» дома обыграть «Нефтехимик»

Во втором и заключительном матче домашней серии подопечные Дмитрия Квартальнова принимали нижнекамский «Нефтехимик». В стартовой трети хозяева добились четырехкратного преимущества по броскам в створ (20 против 5), но в раздевалки команды отправились при равенстве 1:1. На восьмой минуте Виталий Пинчук открыл счет кистевым броском из правого круга вбрасывания, «волки» сравняли цифры незадолго до окончания периода.
На экваторе поединка минчане вновь вышли вперед усилиями Ильи Усова, который на добивании вонзил шайбу под перекладину. Спустя семь минут гости вновь отыгрались, автором голевой передачи стал белорусский нападающий «Нефтехимика» Максим Сушко, набравший первое очко в нынешнем сезоне. И все же лидерами на перерыв ушли динамовцы — за 50 секунд до сирены Пинчук оформил дубль.
В третьем периоде хозяева долгое время сохраняли нужный счет, но на последней минуте отрезка нижнекамцы снова восстановили паритет. Встреча перешла в овертайм, где соперник все же вырвал победу — 4:3. Таким образом, в текущем сезоне минчане проиграли «Нефтехимику» оба очных матча.
На данный момент столичный клуб занимает четвертое место в Западной конференции, набрав 19 очков. Далее «Динамо» ожидает такая же короткая выездная серия: в понедельник наша команда сыграет с ЦСКА в Москве, а 22 октября встретится с тольяттинской «Ладой».
Дмитрий Квартальнов
Игорь Гришин
Василий Демченко
(00:00-61:11)
Филипп Долганов
(00:00-58:21)
Филипп Долганов
(59:01-61:09)
01:42
Максим Сушко
07:35
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
17:00
Никита Хоружев
(Тимур Хайруллин, Григорий Селезнев)
28:00
Илья Усов
(Станислав Галиев, Егор Бориков)
35:12
Герман Точилкин
(Артем Кудашов, Максим Сушко)
39:12
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
59:01
Герман Точилкин
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
61:11
Владислав Барулин
(Артем Сериков)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит