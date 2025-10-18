Квартальнов о поражении от «Нефтехимика»: имели большое преимущество, но не переиграли оборону

«Сложно комментировать этот поединок. Мы имели большое преимущество. Надо было найти в себе силы переиграть вратаря и оборону. Васе Демченко было непросто. Тяжело играть и быть в тонусе, когда у твоих ворот мало моментов. В конце третьего периода не разобрались при игре “5 на 6”, выпустили на лед не тех ребят. На пятаке не могут находиться три игрока соперника, а наш лишь один. Все должно было быть наоборот. Это печально», — сказал Квартальнов.