Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
не начался
Айлендерс
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Вашингтон
:
Сиэтл
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Оттава
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Питтсбург
:
Ванкувер
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Торонто
:
Нью-Джерси
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Бостон
:
Флорида
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Даллас
:
Коламбус
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Нэшвилл
:
Анахайм
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Сент-Луис
:
Лос-Анджелес
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Спартак
7
:
Шанхай Дрэгонс
6
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
3
:
Трактор
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Сибирь
1
:
Металлург Мг
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Северсталь
4
П1
X
П2

Квартальнов о поражении от «Нефтехимика»: имели большое преимущество, но не переиграли оборону

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов подвел итоги матча команды против нижнекамского «Нефтехимика», сообщили БЕЛТА в пресс-службе столичного клуба.

Источник: БЕЛТА

В пятницу, 17 октября, минчане на своем льду в овертайме уступили нижнекамскому клубу со счетом 3:4, упустив лидерство за минуту до окончания третьего периода. Две шайбы за «Динамо» забросил Виталий Пинчук, в составе соперника дубль оформил Герман Точилкин. В текущем сезоне «зубры» проиграли «Нефтехимику» оба очных матча.

«Сложно комментировать этот поединок. Мы имели большое преимущество. Надо было найти в себе силы переиграть вратаря и оборону. Васе Демченко было непросто. Тяжело играть и быть в тонусе, когда у твоих ворот мало моментов. В конце третьего периода не разобрались при игре “5 на 6”, выпустили на лед не тех ребят. На пятаке не могут находиться три игрока соперника, а наш лишь один. Все должно было быть наоборот. Это печально», — сказал Квартальнов.

На данный момент столичный клуб делит 3−6 места в Западной конференции с «Торпедо», «Спартаком» и московским «Динамо» — у четырех команд по 19 очков. Далее минчан ожидает двухматчевая выездная серия, в которой «зубры» сыграют против ЦСКА (20 октября) и «Лады» (22 октября).

Динамо Мн
3:4
1:1, 2:1, 0:1
ОТ
Нефтехимик
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
17.10.2025, 19:10 (МСК UTC+3)
Минск-Арена, 15086 зрителей
Главные тренеры
Дмитрий Квартальнов
Игорь Гришин
Вратари
Василий Демченко
(00:00-61:11)
Филипп Долганов
(00:00-58:21)
Филипп Долганов
(59:01-61:09)
1-й период
01:42
Максим Сушко
07:35
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
17:00
Никита Хоружев
(Тимур Хайруллин, Григорий Селезнев)
2-й период
28:00
Илья Усов
(Станислав Галиев, Егор Бориков)
35:12
Герман Точилкин
(Артем Кудашов, Максим Сушко)
39:12
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
3-й период
59:01
Герман Точилкин
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
Овертайм
61:11
Владислав Барулин
(Артем Сериков)
Статистика
Динамо Мн
Нефтехимик
Штрафное время
0
2
Игра в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит