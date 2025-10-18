Квартальнов о поражении от «Нефтехимика»: имели большое преимущество, но не переиграли оборону

В пятницу, 17 октября, минчане на своем льду в овертайме уступили нижнекамскому клубу со счетом 3:4, упустив лидерство за минуту до окончания третьего периода. Две шайбы за «Динамо» забросил Виталий Пинчук, в составе соперника дубль оформил Герман Точилкин. В текущем сезоне «зубры» проиграли «Нефтехимику» оба очных матча.
«Сложно комментировать этот поединок. Мы имели большое преимущество. Надо было найти в себе силы переиграть вратаря и оборону. Васе Демченко было непросто. Тяжело играть и быть в тонусе, когда у твоих ворот мало моментов. В конце третьего периода не разобрались при игре “5 на 6”, выпустили на лед не тех ребят. На пятаке не могут находиться три игрока соперника, а наш лишь один. Все должно было быть наоборот. Это печально», — сказал Квартальнов.
На данный момент столичный клуб делит 3−6 места в Западной конференции с «Торпедо», «Спартаком» и московским «Динамо» — у четырех команд по 19 очков. Далее минчан ожидает двухматчевая выездная серия, в которой «зубры» сыграют против ЦСКА (20 октября) и «Лады» (22 октября).
Дмитрий Квартальнов
Игорь Гришин
Василий Демченко
(00:00-61:11)
Филипп Долганов
(00:00-58:21)
Филипп Долганов
(59:01-61:09)
01:42
Максим Сушко
07:35
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
17:00
Никита Хоружев
(Тимур Хайруллин, Григорий Селезнев)
28:00
Илья Усов
(Станислав Галиев, Егор Бориков)
35:12
Герман Точилкин
(Артем Кудашов, Максим Сушко)
39:12
Виталий Пинчук
(Сэм Энас)
59:01
Герман Точилкин
(Евгений Митякин, Дамир Жафяров)
61:11
Владислав Барулин
(Артем Сериков)
Главный судья
Александр Сергеев
(Россия, Жуковский)
Главный судья
Владимир Мочалов
(Россия, Москва)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит