«Трактор» нанес «Салавату Юлаеву» пятое подряд поражение в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 2:1, Джош Ливо забросил победную шайбу на 58-й минуте.

Источник: телеграм-канал ХК «Трактор»

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Егор Коршков (45-я минута) и Джош Ливо (58). У проигравших отличился Евгений Кулик (48).

«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение.

«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 20 очков в 17 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками в 15 играх расположился на последней, 11-й строчке.

В следующем матче «Трактор» 21 октября снова сыграет против «Салавата Юлаева», только в гостях.

Трактор
2:1
0:0, 0:0, 2:1
Салават Юлаев
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
18.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Виктор Козлов
Вратари
Крис Дригер
Семен Вязовой
(00:00-57:54)
1-й период
19:10
Михаил Григоренко
2-й период
33:46
Сергей Телегин
39:04
Александр Жаровский
3-й период
44:50
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
47:39
Евгений Кулик
(Александр Жаровский, Максим Кузнецов)
57:26
Григорий Панин
57:35
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Александр Кадейкин)
Статистика
Трактор
Салават Юлаев
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит