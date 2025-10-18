«Трактор» нанес «Салавату Юлаеву» пятое подряд поражение в КХЛ

Челябинский «Трактор» обыграл уфимский «Салават Юлаев» со счетом 2:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Егор Коршков (45-я минута) и Джош Ливо (58). У проигравших отличился Евгений Кулик (48).
«Салават Юлаев» потерпел пятое подряд поражение.
«Трактор», финалист Кубка Гагарина прошлого сезона, набрал 20 очков в 17 матчах и занимает пятое место в Восточной конференции. «Салават Юлаев» с восемью очками в 15 играх расположился на последней, 11-й строчке.
В следующем матче «Трактор» 21 октября снова сыграет против «Салавата Юлаева», только в гостях.
Хоккей, КХЛ, Неделя 7
18.10.2025, 14:00 (МСК UTC+3)
ЛА "Трактор" им. В. Белоусова, 7500 зрителей
Главные тренеры
Бенуа Гру
Виктор Козлов
Вратари
Крис Дригер
Семен Вязовой
(00:00-57:54)
1-й период
19:10
Михаил Григоренко
2-й период
33:46
Сергей Телегин
39:04
Александр Жаровский
3-й период
44:50
Егор Коршков
(Александр Кадейкин, Джордан Гросс)
47:39
Евгений Кулик
(Александр Жаровский, Максим Кузнецов)
57:26
Григорий Панин
57:35
Джош Ливо
(Михаил Григоренко, Александр Кадейкин)
Статистика
Трактор
Салават Юлаев
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
0
Судейская бригада
Главный судья
Александр Соин
(Россия, Москва)
Главный судья
Никита Шалагин
(Россия)
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит