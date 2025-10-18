Ларионов-старший вывел Ларионова-младшего из состава СКА на матч КХЛ

В последних семи матчах петербургская команда потерпела шесть поражений и занимает девятую позицию в таблице Западной конференции. Ларионов-старший ранее неоднократно публично критиковал лидеров команды за качество игры. До этого он убирал из состава таких хоккеистов, как Николай Голдобин и Рокко Гримальди.