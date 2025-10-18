Ларионов-старший вывел Ларионова-младшего из состава СКА на матч КХЛ

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов — старший не включил своего сына, нападающего Игоря Ларионова — младшего, в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива».
СКА примет «Локомотив» в субботу, встреча начнется в 17:00 мск. Ларионов не значится в заявке петербургской команды на игру на сайте КХЛ.
В последних семи матчах петербургская команда потерпела шесть поражений и занимает девятую позицию в таблице Западной конференции. Ларионов-старший ранее неоднократно публично критиковал лидеров команды за качество игры. До этого он убирал из состава таких хоккеистов, как Николай Голдобин и Рокко Гримальди.
Ларионову 27 лет. В текущем регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. В предыдущих трех сезонах Ларионов-младший выступал за нижегородское «Торпедо», которое тренировал его отец.