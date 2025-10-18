Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
23.10
Нью-Джерси
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.40
П2
2.90
Хоккей. НХЛ
23.10
Баффало
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.42
П2
2.51
Хоккей. НХЛ
23.10
Калгари
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.37
П2
2.27
Хоккей. КХЛ
не начался
Лада
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Ак Барс
:
Локомотив
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
СКА
:
ЦСКА
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Сочи
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Юта
4
:
Колорадо
3
П1
X
П2

Ларионов-старший вывел Ларионова-младшего из состава СКА на матч КХЛ

Ларионов-старший вывел Ларионова-младшего из состава СКА на матч чемпионата КХЛ.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов — старший не включил своего сына, нападающего Игоря Ларионова — младшего, в заявку на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против ярославского «Локомотива».

СКА примет «Локомотив» в субботу, встреча начнется в 17:00 мск. Ларионов не значится в заявке петербургской команды на игру на сайте КХЛ.

В последних семи матчах петербургская команда потерпела шесть поражений и занимает девятую позицию в таблице Западной конференции. Ларионов-старший ранее неоднократно публично критиковал лидеров команды за качество игры. До этого он убирал из состава таких хоккеистов, как Николай Голдобин и Рокко Гримальди.

Ларионову 27 лет. В текущем регулярном чемпионате он провел 15 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка. В предыдущих трех сезонах Ларионов-младший выступал за нижегородское «Торпедо», которое тренировал его отец.